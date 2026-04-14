¿Quién es Kin Yael Villafaña Morán, hijo de Fernández Noroña que trabaja en CFE, y cuánto gana?

Gerardo Fernández Noroña no ha desmentido el aumento de sueldo ni de puesto de su hijo. (@fernandeznorona)

Kin Yael Villafaña Morán es el hijo de Gerardo Fernández Noroña que trabaja en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Recientemente, en redes sociales se viralizó información sobre que el hijo del senador de Morena obtuvo un ascenso en la CFE.

De acuerdo con información de DeclaraNet, Kin Yael recibe ingresos como servidor público. En 2024 obtuvo un millón 390 mil 027 pesos anuales, después de impuestos.

Lo anterior quiere decir que su sueldo mensual aproximado es de 115 mil 835 pesos con honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldo y otras prestaciones.

¿Qué sabemos de trabajo del hijo de Gerardo Fernández Noroña?

En redes sociales hubo críticas en contra del hijo de Noroña al decir que pasó de recibir un sueldo de 18 mil pesos a ganar más de 100 mil pesos mensuales.

Dicho cambio se debió a un aumento de puesto en la CFE al pasar de jefe de Disciplina a la jefatura de Subdirección de Negocios No Regulados.

Sin embargo, tras estas acusaciones ni Gerardo Fernández Noroña ni su hijo han desmentido dichas versiones.

Fue Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón, quien encaró a Noroña y criticó el ‘sueldazo’ de Kin Yael en la CFE.

Así fue la nueva pelea entre Fernández Noroña y el hijo de Felipe Calderón

“Noroña no tarda en salir a decir que su tarjeta American Express también le incluye ascensos a sus familiares en el gobierno”, publicó el hijo de Felipe Calderón en sus redes sociales.

El senador Gerardo Fernández Noroña no tardó en reaccionar y llamó ‘parásito’ a Luis Felipe Calderón y lo acusó de “vividor”.

Fernández Noroña argumentó que sus hijos sí trabajan y se han abierto camino por cuenta propia.

“Crees que todos los hijos de políticos son iguales”, agregó el senador quien minimizó las ‘intrigas’ de Luis Felipe.

No hubo mayor intercambio de comentarios en redes sociales y no es la primera ocasión en que ocurre un ‘enfrentamiento’ de este tipo entre ambos.

Cuando era presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña y Luis Felipe Calderón coincidieron en un vuelo y tuvieron un fuerte intercambio de palabras.

El video del momento se hizo viral en redes sociales mientras el hijo de Calderón aseguró que Noroña se escudaba en Twitter para hacer críticas, pero no era capaz de encarar a la familia Calderón ni a los panistas.

Fernández Noroña regresó a encarar a Luis Felipe, pero el joven solo hizo un gesto de rechazo. Por eso empezó también el intercambio de palabras y ‘pelea’ entre ambos.