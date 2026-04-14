Noroña defiende a su hijo por sueldo en la CFE: ‘Es una campaña canalla’

Noroña responde por sueldo de su hijo en la CFE: “Es una campaña canalla”. (Cuartoscuro)

El senador morenista Gerardo Fernández Noroña salió en defensa de su hijo, Kin Yael Villafaña Morán, tras la difusión de su cargo en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la remuneración que percibe.

Fernández Noroña afirmó que existe una campaña mediática en contra de su hijo, luego de que se difundiera que sus ingresos anuales en 2023 y 2024 superaron un millón de pesos, según su declaración patrimonial.

“La campaña que los medios traen contra mi hijo Kin es canalla, nada como las pruebas”, escribió el senador. Adjuntó una captura de pantalla de la plataforma Nómina Transparente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, donde muestra un salario neto de 21 mil 323 pesos por el cargo como “jefe disciplina” en la institución “consolidado”.

La plataforma de Nómina Transparente no ofrece mayores detalles sobre el concepto de pago a Kin Yael Villafaña Morán. En caso de que continúe en el cargo en la CFE, será a finales de mayo cuando se conozca el monto total de su remuneración.

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, durante dos meses, entre julio y septiembre de 2025, la CFE reportó un ingreso bruto de 26 mil 654 pesos, que después de impuestos quedó en 20 mil 503 pesos. Este es el único registro disponible en la página, pese a que la relación laboral entre el hijo del senador y la empresa estatal supera los cinco años.

Entre julio y septiembre de 2025, la CFE registró el pago al hijo de Fernández Noroña por 20 mil pesos netos.

¿Cómo inició la polémica del hijo de Noroña en redes?

La polémica en torno a Kin Yael Villafaña Morán inició después de que Luis Felipe Calderón, hijo del expresidente Felipe Calderón, se burlara y dijera que “Noroña no tarda en salir a decir que su tarjeta American Express también le incluye ascensos a sus familiares en el gobierno”.

El senador respondió a Luis Felipe, lo llamó “parásito” y “vividor a costillas de tu padre”. Defendió a sus hijos al asegurar que se abrieron camino por sí mismos y “sí trabajan”.

Lo anterior generó interés entre internautas, quienes señalaron que en 2024 Kin Yael Villafaña Morán obtuvo un ingreso de un millón 390 mil 27 pesos después de impuestos, lo que equivale a 115 mil 835 pesos mensuales por su cargo en la CFE.

También reportó otros ingresos, aunque menores en comparación con su sueldo como servidor público: 50 mil pesos por enajenación de bienes y 20 mil pesos por servicios profesionales, consejos, consultorías y asesorías.