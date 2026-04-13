Además de Noroña, ¿qué legisladores han tramitado su pasaporte diplomático?

A más de un año de que entraron en vigor las nuevas legislaturas, solo 23 integrantes han tramitado su pasaporte diplomático, entre ellos el senador Gerardo Fernández Noroña, de Morena, quien ha sido señalado por sus viajes, por comisión parlamentaria o personales, cuando su partido alza la bandera de la austeridad.

¿Qué beneficios tiene un pasaporte diplomático?

El pasaporte diplomático es un derecho de los legisladores, al igual que el titular de la Presidencia, secretarios de Estado, embajadores, gobernadores e integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No tiene costo para el titular.

Se caracteriza por ser de color negro, y su objetivo es facilitar el cruce de fronteras para comisiones oficiales. “Su vigencia está ligada al cargo y otorga privilegios como trato especial en fronteras, aunque conlleva restricciones de uso estrictas”, acota la Secretaría de Relaciones Exteriores en su página oficial.

En respuesta a una solicitud de transparencia ingresada por El Financiero, la cancillería informó que al corte de marzo solo 23 legisladores habían hecho el trámite.

¿Qué legisladores han tramitado su pasaporte diplomático?

Además de Fernández Noroña, de los senadores de Morena también aparece Julieta Ramírez Padilla, quien recientemente presumió su viaje a Estados Unidos, ante rumores de que el Departamento de Estado le había cancelado su visa.

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva, Francisco Chíguil Figueroa, Javier Corral Jurado y Raquel Bonilla Herrera son otros morenistas en la lista.

Del PVEM están Jorge Carlos Ramírez Marín, Karen Castrejón Trujillo y Maki Esther Ortiz Domínguez.

Otros senadores son Ana Karen Hernández Aceves, del PT, y María de Jesús Díaz Marmolejo, del PAN.

De la Cámara de Diputados aparecen los morenistas Sergio Gutiérrez Luna, quien el año pasado fue blanco de críticas por acudir a una comisión oficial en China, o cuando fue captado en un vuelo clase premier con rumbo a Nueva York.

Napoleón Gómez Urrutia, Claudia Selene Ávila, Humberto Coss León, Hector Armando Cabada, Jessica Saidén también están en la lista de los diputados morenistas.

Del PAN, Kenia López Rabadán, Paulina Rubio y Diana Estefanía Gutiérrez. Del PRI aparecen Carlos Gutiérrez, recordado por ser uno de los que golpeó a Fernández Noroña, así como la diputada Verónica Martínez García. También está Raúl Bolaños Cacho, del PVEM.