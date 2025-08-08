¿Sergio Gutiérrez Luna compró un reloj de más de 800 mil pesos? Así se defendió el diputado de Morena

Sergio Gutiérrez Luna fue criticado por ostentar un reloj de más de 800 mil pesos.

El diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, está en el “ojo del huracán” tras ser criticado, junto a su esposa, por sus compras de lujo. Una de ellas fue la supuesta adquisión de un reloj valuado en más de 800 mil pesos.

Ante la polémica, Gutiérrez Luna negó que haya comprado un reloj valuado en casi un millón de pesos y recordó que este escándalo inició tras ser revivida una fotografía en la que aparece él portando este accesorio, junto al cantante Ozzy Osbourne.

“Que tengo un reloj de 800 mil pesos, basado en una foto —justo la que mencionabas con Ozzy Osbourne— que te comenté que fue en el 2018″, expresó en entrevista para el periodistas José Cárdenas.

Por esta razón, el diputado de Morena se lanzó contra el reportero de EmeEquis, Jorge García Orozco, quien fue el que exhibió los apartentes lujos de Gutiérrez Luna y su esposa.

“Y este reloj que él menciona, que es una edición de aniversario —aquí lo menciona él— salió a la venta en abril del 2025. Tendría que haber viajado yo en el tiempo para poder haber comprado ese reloj, lo cual es imposible y absurdo. No es cierto", reiteró.

Incluso, el morenista destacó que ese reloj lo adquirió desde hace siete años y el accesorio que fue expuesto por el reportero de EmeEquis apenas, dijo, se lanzó este año, es decir, en 2025.

“No tengo ese reloj, porque salió a la venta este año, en el 2025, y esta foto es del 2018. Es imposible que tuviera ese reloj en ese momento. Todavía en 2024 hubiera sido el año liberado”, añadió.

En redes sociales, usuarios cuestionaron la congruencia entre los principios de austeridad promovidos por la llamada “Cuarta Transformación” y el uso del accesorio de alto costo por parte del legislador de Morena.

Gutiérrez Luna responde a críticas por asistir a fiesta VIP de la F1

Sergio Gutiérrez Luna fue visto en la fiesta VIP de la Fórmula el pasado 1 de octubre de 2024, junto a su esposa, la diputada Diana Karina Barreras. La asistencia a este evento fue polémico debido al elevado costo de los boletos, que asciende a 170 mil pesos cada uno.

Gutiérrez Luna defendió su presencia en el evento, alegando que los boletos fueron cortesías otorgadas por el Club 51, un exclusivo club de empresarios.

Según sus declaraciones, esta cortesía no representa un beneficio económico, y por tanto, no infringe ninguna norma legal. Incluso, Gutiérrez Luna enfatizó que el club ha otorgado cortesías a diversas personalidades en el pasado, argumentando que su asistencia no debería ser catalogada como un acto de corrupción.