Gutiérrez Luna aclara su asistencia a fiesta VIP de la F1 valuada en 170 mil pesos: ‘Fue una cortesía’

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, respondió a las críticas que desencadenó su asistencia a una fiesta VIP de la Fórmula 1, donde cada boleto ostentaba un valor de 8 mil 500 dólares.

Gutiérrez Luna fue visto en la fiesta VIP de la Fórmula el pasado 1 de octubre de 2024, junto a su esposa, la diputada Diana Karina Barreras, quien también ha sido criticada por compartir lujos con su esposo. La asistencia a este evento fue polémico debido al elevado costo de los boletos, que asciende a 170 mil pesos cada uno.

Por esta razón, Gutiérrez Luna defendió su presencia en el evento, alegando que los boletos fueron cortesías otorgadas por el Club 51, un exclusivo club de empresarios.

Según sus declaraciones, esta cortesía no representa un beneficio económico, y por tanto, no infringe ninguna norma legal. Incluso, Gutiérrez Luna enfatizó que el club ha otorgado cortesías a diversas personalidades en el pasado, argumentando que su asistencia no debería ser catalogada como un acto de corrupción.

“Ya lo aclaró el Club 51, dijo que fue una invitación que da a varias personalidades, son cortesías y esa es en la calidad en la que fui”, respondió en entrevista para el periodista José Cárdenas.

¿Qué dijo el Club 51 sobre la asistencia de Sergio Gutiérrez Luna y su esposa al evento de la F1?

Sin embargo, el Club 51 en un tuit confirmó que había dado las cortesías a ambos diputados para el evento VIP de la F1, pero después lo borró de sus redes sociales ante las quejas que establece la Ley de Austeridad que prohíbe a los funcionarios recibir regalos costosos.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los servidores públicos no deben aceptar regalos, donativos, o cualquier beneficio que pueda comprometer su imparcialidad. El artículo 7 de esta ley señala que los funcionarios deben conducirse con rectitud y abstenerse de aceptar beneficios que puedan generar un conflicto de interés.

Ante esto, el legislador de Morena ha acusado a la oposición, especialmente a la “derecha”, de orquestar una campaña de desprestigio en su contra y de su esposa. Gutiérrez Luna y su esposa, la diputada del PT conocida como “Dato Protegido”, están enfrentando acusaciones sobre su estilo de vida y gastos excesivos.

Recientemente, se ha cuestionado a la pareja sobre el alto costo de su vestimenta y accesorios, así como su asistencia a eventos de lujo. Las cifras mencionadas incluyen prendas de ropa que supuestamente ascienden a miles de pesos.