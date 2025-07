¡Le llora a Ozzy Osbourne! Este es el gusto de Sergio Gutiérrez Luna por el rock y el heavy metal

“¡No se puede matar el rock and roll. Está aquí para quedarse!” Uno de los políticos mexicanos que más lamentó la muerte de la leyenda del heavy metal, Ozzy Osbourne, fue Sergio Gutiérrez Luna, quien no dudó en expresar sus condolencias por el fallecimiento del vocalista de Black Sabbath.

A petición de Sergio Gutiérrez Luna, se rindió un minuto de aplausos en honor a Ozzy Osbourne durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, este miércoles 23 de julio en el Senado.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento del artista, Gutiérrez Luna compartió en redes sociales lo que llamó su “tesoro metalero”: una fotografía en la que aparece junto a Ozzy Osbourne. La imagen fue captada durante el concierto que el cantante ofreció en el Foro Sol en mayo de 2018.

¿Cuáles son las bandas favoritas de Sergio Gutiérrez Luna?

Es sabido que el diputado de Morena tiene una gran pasión por el rock and roll y, en particular, por el heavy metal. Su gusto por estos géneros musicales comenzó a los 11 años, cuando compró su primer disco: Practice What You Preach del grupo Testament.

Desde entonces, Sergio Gutiérrez Luna comenzó a coleccionar discos de sus agrupaciones favoritas como Metallica, Iron Maiden, Megadeth y Kiss. Su fanatismo por el rock no se limita a adquirir material discográfico, también disfruta asistir a los conciertos que estas bandas ofrecen en la Ciudad de México, como ocurrió con Ozzy Osbourne.

“Mi pasión es el rock, el metal. Me gusta desde que tenía once años y no he perdido el gusto ni la afición, no solo por escuchar la música, sino ir a conciertos, me gusta mucho ir a conciertos”, expresó Gutiérrez Luna en una entrevista para Milenio.

Hace un par de meses, el presidente de la Cámara de Diputados compartió en sus redes sociales un video con varias fotografías suyas presumiendo su colección de playeras de rock, con motivo del Día Mundial del Heavy Metal, que se celebra el 16 de mayo.

En dicho video se observa su asistencia a conciertos y la fotografía que se tomó con ‘El príncipe de las tinieblas’, quien falleció el pasado 22 de julio debido a diversas complicaciones derivadas del Parkinson, enfermedad que le fue diagnosticada en 2019.

Rinden minuto de aplausos a Ozzy Osbourne en el Senado

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada en el Senado, se rindió un minuto de aplausos en memoria de Ozzy Osbourne, a petición del presidente de la Cámara de Diputados.

“Que no haya duda, que más allá de diferencias políticas, esta soberanía también tiene varios metaleros y metaleras. Larga vida a Ozzy Osbourne”, expresó Gerardo Fernández Noroña tras el homenaje al vocalista de Black Sabbath.

Fernández Noroña también fue de los políticos que expresó sus condolencias en redes sociales por el fallecimiento del artista de heavy metal.

“Murió una leyenda del rock que generó una enorme contribución al heavy metal, Ozzy Osbourne. Mi solidaridad para familiares y amigos”, comentó el senador de Morena en su cuenta de X.

Los mensajes de Gutiérrez Luna y de Fernández Noroña generaron críticas por utilizar espacios públicos para rendir homenaje a un artista internacional, en lugar de enfocar la atención en las crisis de personas desaparecidas o en los problemas de violencia que enfrenta México.