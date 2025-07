‘Yo viajo como quiero’: Fernández Noroña defiende viajes al extranjero y fiestas privadas de Morena

¿Seguirán los viajes a París en primera clase? Gerardo Fernández Noroña defendió al diputado de Morena, Pedro Haces, por celebrar su cumpleaños en un exclusivo hotel de la Ciudad de México. Además, volvió a justificar los polémicos viajes al extranjero del actual presidente del Senado de la República.

El senador aseguró que los gastos personales, como fiestas privadas, viajes de lujo al extranjero o la compra de bienes que realizan legisladores u otros miembros de Morena, no contradicen la política de austeridad pública que promueve el partido.

“Yo creo que se confunde. Lo que yo haga con mi dinero, pues sí, es mi derecho, faltaba más. Pero si yo viajo como quiero, me hago una fiesta como quiero, compro lo que quiero, es mi dinero, es producto de mi trabajo. ¿Eso qué tiene que ver con las políticas (de austeridad)?”, expresó Fernández Noroña en entrevista con medios de comunicación.

El presidente del Senado subrayó que la política de austeridad está enfocada exclusivamente en el uso de recursos públicos por parte de los distintos niveles de gobierno. Agregó que esta no debe interferir con el estilo de vida personal de los legisladores.

Fernández Noroña afirmó que es un error exigir a los diputados y senadores llevar una vida austera únicamente por pertenecer a un movimiento político.

“A ver, si yo vengo de una familia adinerada y he repartido mi riqueza, ¿ya no tengo derecho a vivir como antes? ¿La casa que compré de manera legítima, con mi dinero, ya no tengo derecho a tenerla? Ahora resulta que tengo que mudarme a una colonia precaria solo por formar parte de un movimiento de transformación”, manifestó el presidente del Senado.

¿Qué pasó en la fiesta del diputado Pedro Haces que defendió Fernández Noroña?

Los comentarios de Gerardo Fernández Noroña se produjeron luego de que se diera a conocer que el diputado de Morena, Pedro Haces, celebró su cumpleaños número 60 en un exclusivo club privado conocido como “Caroline’s 400”.

El lugar está ubicado dentro del Hotel St. Regis, en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. A la celebración asistieron diversos legisladores de la llamada 4T, entre ellos el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna; así como otras figuras de Morena, el PVEM y el PT, como Gabriela Jiménez, Dolores Padierna y Ricardo Mejía Berdeja.

Incluso algunos legisladores de la oposición se hicieron presentes en el evento, destacando figuras del PRI como Marcela Guerra y Mario Zamora. También asistió Ana Paola, hija del coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve.

La reunión entre legisladores tuvo lugar poco después de que la Cámara de Diputados aprobara las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Durante la sesión, legisladores del PRI protestaron contra la iniciativa con un ataúd blanco en el pleno de San Lázaro.

¿Gerardo Fernández Noroña dejará la presidencia del Senado?

Al concluir el periodo extraordinario de sesiones en el Senado, Gerardo Fernández Noroña dejó entrever que podrían haber sido las últimas que presida, ya que su gestión como presidente de la Cámara alta concluye el próximo 31 de agosto.

En su discurso, Fernández Noroña indicó que la sesión del pasado 1 de julio representaba un logro importante en su carrera política y agradeció a todos los grupos parlamentarios por brindarle la oportunidad de presidir el Senado.

El legislador de Morena enfatizó que este periodo representó una etapa “de enorme crecimiento y de enorme reconocimiento. Ha sido un enorme privilegio presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores”.

Una de las legisladoras que ya manifestó su interés en presidir el Senado es Andrea Chávez, integrante de Morena, quien recientemente fue señalada por presuntamente haber realizado actos de campaña anticipada con miras a buscar la candidatura a la gubernatura de Chihuahua en las elecciones intermedias de 2027.