¡El gobierno te espía! PRI y PAN protestan con lonas y ataúdes contra Ley de Telecomunicaciones

Para los legisladores del PRI, la aprobación de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión representó la muerte de la democracia; por ello, recorrieron el pleno de la Cámara de Diputados con un sarcófago blanco con los logos de Morena y PT, acompañado del lema “¡Murió la libertad!”

En el llamado “día triste para la democracia”, los diputados del partido tricolor argumentaron que la reforma implicaba la creación de un ente vigilante, “un Big Brother”, que criminaliza y censura la libertad.

Durante su intervención, el diputado del PRI, Erubiel Alonso Que, aseguró que esta ley conduce hacia una dictadura, al entrometerse en la vida de los mexicanos, invadir su privacidad, controlar los medios de comunicación y perseguir a los críticos que expresen opiniones contrarias al gobierno.

El legislador subrayó que la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, conocida por los partidos de oposición como la “Ley Censura”, representa una amenaza directa a las libertades de prensa, expresión e información de los ciudadanos mexicanos.

“Nos quieren vender la idea de que, gracias a la ley, el pueblo tendrá internet, pero lo que no dicen es que, para ello, no se necesita cancelar libertades ni quitar derechos. No se necesita imponer vigilancia masiva ni imponer el silencio. Este no es un proyecto por la conectividad: es un proyecto por el control”.

Legisladores del PRI llevaron la protestas contra la reforma a la Ley de Telecomunicaciones al pleno de la Cámara de Diputados. [Fotografía. Cuartoscuro]

PRI expresa preocupación por la creación de nueva Comisión Reguladora en Telecomunicaciones

En conferencia de prensa y junto al ataúd blanco con el logo de Morena, el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, indicó que una de las mayores preocupaciones derivadas de la nueva Ley de Telecomunicaciones es la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

El diputado aseguró que el funcionamiento de dicha comisión podría contravenir las normativas establecidas en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Rubén Moreira agregó que, con la nueva Ley de Telecomunicaciones, no existen facultades constitucionales para que el nuevo organismo autónomo sea designado por el Senado.

El legislador priista comentó que la comisión reguladora representará un grave riesgo para la independencia de los medios de comunicación.

“Están quitándole la autonomía y la independencia a los medios. Hay una campaña para acallar a la prensa y hoy tienen más instrumentos para hacerlo”.

Rubén Moreira aseguró que la reforma a la Ley de Telecomunicaciones romperá con normativas establecidad en el T-MEC [Fotografía. Cuartoscuro]

Guerra de lonas en el Senado por la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones

Mientras los diputados del PRI estaban de luto en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República se suscitó un enfrentamiento con lonas durante la discusión sobre la reforma a la Ley de Telecomunicaciones entre legisladores de Morena y del PAN.

En un primer momento, senadores de oposición desplegaron una lona en las tribunas del Senado con la frase: “El gobierno te espía” y la imagen de un espía, con el logo de Morena en el pecho, con una lupa.

En respuesta, los senadores de Morena desplegaron una lona con el mensaje: “Genaro García Luna, narcotraficante; Calderón, su jefe”, acompañada por las fotografías de ambos personajes con los ojos cubiertos, en alusión a su presunta complicidad en actividades ilícitas.

Durante su intervención, Ricardo Anaya, senador del PAN, aseguró que el periodo extraordinario de sesiones marcaría uno de los capítulos más oscuros de la historia, ya que la reforma busca consolidar las facultades del gobierno para convertirse en espía.

Morena y PAN se enfrascaron en una guerra de lonas durante la aprobación de reformas en el Senado. [Fotografía. Nicolás Tavira]

Ricardo Anaya enfatizó que la iniciativa otorgará al gobierno facultades para vigilar no solo a críticos y opositores, sino a toda la población, replicando el escenario de control total descrito en la novela ’1984′ de George Orwell.

“El problema es que con esta ley las herramientas van a espiar a todas y a todos los ciudadanos mexicanos. Por eso, como hemos votado en contra de toda esta basura, hoy votaremos en contra de la ley de investigación e inteligencia. Y como escribió Orwell hace 77 años —que lo escuche el pueblo de México—, el Gran Hermano te vigila”, expresó Ricardo Anaya.

Con información de Quadratin