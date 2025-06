Andrea Chávez ‘levanta la mano’ para quitarle Presidencia del Senado a Fernández Noroña

A partir del 1 de septiembre comenzará el segundo año del Senado de la República y la senadora de Morena, Andrea Chávez, dejó la puerta abierta para buscar la presidencia de la Mesa Directiva, la cual actualmente encabeza Gerardo Fernández Noroña.

Al salir de la plenaria del grupo parlamentario de Morena, previa al arranque del periodo extraordinario de sesiones, la legisladora de Chihuahua comentó que la presidencia del Senado es un tema que aún se está dialogando en la bancada.

“Voy a estar compartiendo un comunicado pronto con la decisión que tome. Todavía estamos conversando con el grupo parlamentario, voy a publicar pronto. Mañana o pasado mañana”, dijo cuando se le cuestionó si buscaría la presidencia del Senado.

La morenista causó polémica por realizar promoción anticipada en su estado, al ofrecer servicios médicos y de ambulancia, pero enalteciendo su nombre e imagen.

La acción propició que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidiera a los legisladores, y a cualquier morenista, aguardar los tiempos electorales. Incluso, el partido emitió nuevos lineamientos de conducta.

¿Noroña buscaría la reelección?

De manera similar, Gerardo Fernández Noroña también dejó abierta la posibilidad de buscar la reelección como presidente del Senado.

“Yo no he tomado ninguna determinación de buscar la reelección, ¿eso quiere decir que no la buscaré? Tampoco, no he tomado ninguna determinación.

“Yo creo que a mí me va a resultar muy ventajoso volver a mi condición de senador, y volver al debate, espero la decisión que tome el grupo parlamentario y la voy a apoyar”, dijo en su conferencia de prensa, que bautizó como ‘Lunera’.

Consideró que aunque algunos harán fiesta de que concluya su presidencia, también no faltarán los que prefieran que se mantenga ahí.

La presidencia de Fernández Noroña concluye el 31 de agosto, pues al arranque del próximo año legislativo, el 1 de septiembre, se instala una nueva mesa directiva.