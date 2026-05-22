Trump dice que quiere que Kevin Wash, presidente de la Fed, sea independiente: ‘Que no me mire a mí’

Kevin Warsh juró su cargo como titular de la Fed este viernes en una ceremonia en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense Donald Trump recalcó que quiere que Kevin Warsh dirija la Reserva Federal (Fed) de forma independiente, en un intento por minimizar la preocupación de los inversores de que presionara al nuevo jefe del banco central en materia de decisiones políticas.

Warsh, quien ha prometido la mayor reestructuración en décadas en el banco central estadounidense, juró su cargo este viernes en una ceremonia en la Casa Blanca como el decimoséptimo presidente de la Reserva Federal.

“Quiero que Kevin sea totalmente independiente. Quiero que sea independiente y que haga un gran trabajo. Que no me mire a mí, que no mire a nadie, que haga lo suyo y que haga un gran trabajo”, dijo Trump durante la ceremonia de investidura.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), encargado de fijar los tipos de interés, también eligió este viernes por unanimidad a Warsh como su presidente, según informó la Reserva Federal en un comunicado.

Warsh asume el cargo en un momento de gran tensión para la economía y el banco central. Las presiones inflacionarias se han intensificado en los últimos meses, impulsadas por el impacto de la guerra en Medio Oriente en el suministro energético. Los inversores prevén ahora una subida de los tipos de interés para diciembre, tras la publicación este viernes de nuevos datos que muestran que las expectativas de los consumidores sobre la inflación a largo plazo alcanzaron su nivel más alto en siete meses.

Mientras tanto, la Reserva Federal ha sido duramente criticada durante el último año por Trump por no recortar las tasas de interés con la suficiente rapidez. Durante la ceremonia, Trump criticó a la Reserva Federal por distraerse con preocupaciones alejadas de su misión y mandato principales, como el cambio climático y las iniciativas de diversidad, pero se abstuvo de comentar sobre las decisiones relativas a las tasas de interés.

“Kevin salvaguardará la integridad de la Reserva Federal. Tomarán sus propias decisiones, y esperemos que sean acertadas, pero estarán atentos a Kevin en todo momento”, dijo Trump.

Sin embargo, el contexto de inflación persistente y presión política ha avivado la preocupación entre inversores y analistas de que la independencia de la Reserva Federal esté en peligro. En su audiencia de confirmación para el cargo, Warsh se comprometió repetidamente a actuar de forma independiente, incluso mientras criticaba al banco central por lo que denominó una extralimitación de funciones y su respuesta al repunte inflacionario provocado por la pandemia.

Algunos aliados del presidente están deseosos de ayudar a Warsh a evitar el mismo destino que el presidente saliente, Jerome Powell, quien ha sido uno de los blancos favoritos de Trump desde su primer mandato. Funcionarios sensibles a las fluctuaciones del mercado y conscientes de la importancia de la independencia de la Reserva Federal para los operadores de bonos, como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y Larry Kudlow, de Fox Business, han hecho comentarios públicos que le dan a Warsh margen de maniobra para mantener las tasas sin cambios durante un tiempo.

Según personas familiarizadas con el asunto, se han enviado mensajes similares de forma privada, y es posible que la iniciativa esté dando resultado, al menos por ahora.

Si bien Trump manifestó su deseo de que Warsh fuera independiente, también lo animó sutilmente a no interponerse en el camino cuando la economía se expandiera rápidamente.

“A diferencia de algunos de sus predecesores, Kevin entiende que cuando la economía está en auge, eso es algo bueno”, dijo Trump. “No tenemos que volvernos locos, simplemente dejemos que crezca. Queremos que crezca”.

Las personalidades que asistieron a la ceremonia del viernes también destacaron los vínculos del nuevo presidente con el movimiento conservador.

El juez Clarence Thomas, uno de los miembros más conservadores de la Corte Suprema, tomó juramento a Warsh. El máximo tribunal está examinando un caso que impugna el intento de Trump de destituir a Lisa Cook como gobernadora de la Reserva Federal.

En su discurso, Warsh también destacó su tiempo trabajando con el juez Brett Kavanaugh, quien también estaba presente, en la Casa Blanca del presidente George W. Bush. Le dijo a Trump: «Nos sentimos afortunados y agradecidos de servir a la nación que amamos, y de hacerlo en su edificio, señor».

Warsh no es el primer presidente de la Reserva Federal en prestar juramento en presencia del presidente. George W. Bush asistió a la toma de posesión de Ben Bernanke en 2006 en la sede del banco central, mientras que Ronald Reagan fue el anfitrión de la ceremonia de Alan Greenspan en la Casa Blanca en 1987.

El Senado estadounidense confirmó a Warsh como presidente de la Reserva Federal con una votación de 54 a 45 a principios de mayo. Esta votación representó el margen de confirmación más ajustado jamás registrado para un presidente de la Reserva Federal, lo que refleja las divisiones partidistas en el Congreso y la preocupación entre los legisladores demócratas de que Warsh pudiera ser receptivo a las exigencias de Trump en materia de tipos de interés.

Warsh, uno de los funcionarios de la Reserva Federal más ricos de la historia, prometió desprenderse de algunas de sus participaciones antes de asumir el cargo. Documentos publicados por la Oficina de Ética Gubernamental a principios de esta semana revelaron que ha vendido la mayoría de ellas, aunque dichos documentos no indicaron si se vendieron todas las participaciones y aún no está claro si se ha desprendido de todas.