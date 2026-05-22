F1 Qualy sprint del GP de Canadá 2026 EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver a ‘Checo’ HOY?

La sprint del GP de Canadá 2026 se corre el sábado 23 de mayo a las 10:00 horas, tiempo del centro de México. (Foto: Cadillac F1 Team Press/ Cuartoscuro)

La Fórmula 1 llega a su quinta fecha con el Gran Premio de Canadá 2026 y, una vez más, hay formato sprint. Durante este fin de semana, el calendario habitual se modifica para realizar la qualy de la carrera corta, una sesión importante para los pilotos en Montreal, que se disputa el viernes 22 de mayo.

El formato ha cobrado mayor relevancia porque reparte puntos y puede alterar el orden del campeonato de pilotos, que al momento lidera Andrea Kimi Antonelli, quien ganó el GP de Miami 2026 sumando tres triunfos consecutivos.

Sergio ‘Checo’ Pérez terminó en el puesto 16 con Cadillac. El mexicano sigue sin sumar unidades, aunque aseguró después de la última carrera que percibe avances en el rendimiento del equipo. Ahora afronta otro fin de semana en busca de sus primeros puntos de la temporada.

'Checo' Pérez fue P16 en el GP de Miami. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Qualy sprint del Gran Premio de Canadá: ¿A qué hora es la clasificación HOY?

La clasificación sprint del GP de Canadá 2026 se realiza este viernes 22 de mayo y ordenará la salida para la sprint del sábado en el circuito Gilles Villeneuve. Este es el horario para México.

Fecha : Viernes 22 de mayo de 2026

: Viernes 22 de mayo de 2026 Hora: 14:30 horas (tiempo del centro de México)

La sesión es clave para ‘Checo’ Pérez, quien busca una mejor posición tras un arranque complicado con la escudería Cadillac. El mexicano reconoció después de Miami que esperaba más resultados, aunque considera que la escudería avanza en la dirección correcta.

F1 EN VIVO: ¿Dónde ver la qualy sprint del GP de Canadá en México?

Los aficionados en México pueden seguir todas las actividades del Gran Premio de Canadá mediante televisión de paga y plataformas oficiales de streaming. Estas son las opciones con las que cuentan:

TV : Sky Sports

: Sky Sports Streaming: F1 TV

Ambas transmitirán las sesiones desde Montreal durante todo el fin de semana. Además, en El Financiero Deportes tenemos todas las actualizaciones del fin de semana y el minuto a minuto de la qualy sprint.

¿Cuándo es la sprint del Gran Premio de Canadá?

La carrera sprint del GP de Canadá se disputa el sábado 23 de mayo a las 10:00 de la mañana, la prueba corta tendrá 23 vueltas y por lo regular, se realiza sin parada en boxes. Al igual que la qualy, habrá transmisiones en vivo en un horario favorable para México.

Cuándo : Sábado 23 de mayo

: Sábado 23 de mayo Horario : 10:00 horas (tiempo del centro de México)

: 10:00 horas (tiempo del centro de México) Dónde ver: Sky Sports y F1 TV

El circuito Gilles Villeneuve, en Montreal, tiene una longitud de 4.361 kilómetros y combina rectas largas con frenadas fuertes, por lo que obliga a encontrar equilibrio entre velocidad punta y estabilidad en curvas lentas.

Las chicanas exigen cambios rápidos de dirección y la horquilla previa a la recta principal suele convertirse en una de las mejores zonas de adelantamiento. Además, el asfalto irregular aumenta el desgaste y complica la gestión de neumáticos durante las carreras largas.

Así es el Circuito Gilles Villeneuve en el que se lleva a cabo el GP de Canadá (Foto: formula1.com).

Uno de los puntos más conocidos aparece al final de la vuelta: el Muro de los Campeones, nombrado así después de que Damon Hill, Jacques Villeneuve y Michael Schumacher chocaran ahí durante el fin de semana del Gran Premio de Canadá de 1999.

El circuito recibió por primera vez una carrera de Fórmula 1 en 1978 y ese mismo año Gilles Villeneuve consiguió su primera victoria en el trazado que más tarde llevaría su nombre. El GP de Canadá se disputa a 70 vueltas para completar 305.27 kilómetros.

¿Cómo va el campeonato de pilotos de la F1 al momento?

Mercedes domina el arranque de la temporada 2026. Andrea Kimi Antonelli suma tres victorias seguidas y lidera el campeonato con una ventaja de 20 puntos sobre George Russell, su compañero de equipo. La escudería alemana también encabeza con amplitud el de constructores.

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 100 puntos George Russell (Mercedes): 80 puntos Charles Leclerc (Ferrari): 63 puntos Lando Norris (McLaren): 51 puntos Lewis Hamilton (Ferrari): 49 puntos

Más atrás aparecen Oscar Piastri con 43 unidades y Max Verstappen con 26, un inicio lejos del protagonismo habitual del tetracampeón de la Fórmula 1, quien acaba de correr en las 24 horas de Nürburgring.

En el caso de Sergio Pérez, el mexicano ocupa el puesto 20 del campeonato con cero puntos. Cadillac tampoco ha sumado en el campeonato de constructores. Pese a ello, ‘Checo’ sostuvo después de Miami que se siente satisfecho con su nivel al volante y señaló que la degradación de neumáticos sigue como el principal problema para su equipo.