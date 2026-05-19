Horarios del GP de Canadá 2026: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO a ‘Checo’ en la qualy, sprint y carrera?

'Checo' Pérez corre en el GP de Canadá y estos son los detalles de la carrera de la F1. (Foto: Cadillac F1 Team)

La temporada 2026 de la Fórmula 1 regresa a Norteamérica con el GP de Canadá, una carrera que promete emociones gracias al formato sprint y al regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez al circuito Gilles Villeneuve, pero ahora como piloto de Cadillac.

Después de una pausa de dos semanas tras el GP de Miami, la categoría aterriza en Montreal para una de las pistas más rápidas y traicioneras del calendario, donde los muros suelen ser protagonistas y cualquier error cuesta caro.

Para los aficionados de nuestro país, la atención está completamente puesta en ‘Checo’ Pérez, quien vive una nueva etapa en la máxima categoría ahora con Cadillac, escudería que debutó en la temporada 2026.

Además, el fin de semana tiene formato sprint, por lo que los pilotos solo contarán con una práctica antes de disputar posiciones importantes. La lluvia también podría aparecer en Montreal, aumentando todavía más la tensión en una pista históricamente impredecible.

'Checo' Pérez está en búsqueda de los puntos en la temporada 2026 de la F1. (Foto: Cadillac F1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

¿Dónde ver el GP de Canadá 2026 EN VIVO en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir todas las actividades del GP de Canadá 2026 mediante distintas plataformas de transmisión.

La cobertura completa del fin de semana estará disponible en Sky Sports a través de televisión de paga, además del servicio oficial de streaming F1 TV, que requiere suscripción para acceder al contenido.

Ambas opciones transmitirán en vivo las prácticas libres, clasificación sprint, sprint, qualy y la carrera principal desde Montreal.

¿A qué hora ver el GP de Canadá 2026 desde México?

Las actividades del Gran Premio de Canadá 2026 podrán verse en México en un horario que no obliga a los fanáticos a desvelarse ni a madrugar para ver correr a ‘Checo’ Pérez.

Práctica libre 1 : viernes 22 de mayo | 10:30 horas

: viernes 22 de mayo | 10:30 horas Clasificación sprint : viernes 22 de mayo | 14:30 horas

: viernes 22 de mayo | 14:30 horas Carrera sprint : sábado 23 de mayo | 10:00 horas

: sábado 23 de mayo | 10:00 horas Clasificación : sábado 23 de mayo | 14:00 horas

: sábado 23 de mayo | 14:00 horas Carrera: domingo 24 de mayo | 14:00 horas (tiempo del centro de México)

¿Cómo es el circuito Gilles Villeneuve de Montreal?

El circuito Gilles Villeneuve está ubicado en la isla artificial de Notre-Dame, en Montreal, Canadá. Es uno de los trazados más veloces del calendario y combina largas rectas con curvas lentas y zonas de frenado muy agresivas, algo que suele provocar accidentes y múltiples rebases.

La pista tiene una longitud de 4.361 kilómetros y la carrera principal se disputa a 70 vueltas para completar poco más de 305 kilómetros. Además, el circuito es famoso por el “Muro de los Campeones”, una barrera ubicada a la salida de la última chicana donde han chocado varios campeones del mundo a lo largo de la historia.

Otro aspecto clave de Montreal es el clima cambiante, ya que la lluvia suele aparecer inesperadamente y alterar por completo las estrategias de carrera. Esto convierte al GP de Canadá en una de las fechas más impredecibles y espectaculares de toda la temporada 2026 de la F1.

Así es el Circuito Gilles Villeneuve en el que se lleva a cabo el GP de Canadá (Foto: formula1.com).

Campeonato de pilotos F1 2026: posiciones y escuderías

La temporada 2026 de la Fórmula 1 presentó 22 pilotos de 11 escuderías, a diferencia de la edición anterior, donde solo eran 20 y 10 equipos lo involucrados.

Hasta antes de arrancar con el GP de Canadá, el campeonato de pilotos de la F1 va de la siguiente manera: