Brote de hantavirus: Evacuados de crucero en EU seguirán en cuarentena hasta el 31 de mayo

Las 18 personas evacuadas del crucero debido al brote de hantavirus permanecerán en cuarente en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska. (EFE).

Las 18 personas que fueron evacuadas a EU, desde las islas Canarias, tras haber viajado en un crucero donde se reportó un brote de hantavirus permanecerán en cuarentena obligatoria hasta el 31 de mayo, señalaron este martes las autoridades sanitarias del país.

Los repatriados, 17 ciudadanos estadounidenses y un británico residente en EU, permanecerán en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, considerado el único centro de cuarentena del país financiado por el Gobierno federal.

“El liderazgo del Gobierno de EU tomó la decisión de que los pasajeros se queden en Nebraska hasta el 31 de mayo, cuando concluye el periodo de 21 días de vigilancia”, señaló en una llamada con reporteros David Fitter, encargado en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de la respuesta al hantavirus.

Dos de los 18 individuos que estuvieron en el crucero MV Hondius habían sido trasladados durante unos días al centro médico de la Universidad Emory en Atlanta (Georgia), pero fueron transportados a Nebraska, junto con los demás pasajeros, al inicio de esta semana.

¿Hay casos de hantavirus en EU?

Fitter hizo hincapié en que no hay, por ahora, ningún caso positivo de hantavirus en EU y que el riesgo para la población continúa siendo “bajo”.

El MV Hondius con 147 pasajeros y tripulantes llegó a Canarias el pasado 10 de mayo, tras un recorrido que comenzó en Ushuaia, en Argentina, y que les llevó a varias islas en el Atlántico y durante el que aparecieron varios casos de hantavirus que han causado tres muertos.

Los 18 estadounidenses evacuados desde las islas españolas llegaron de vuelta a EU el lunes, 11 de mayo, en la madrugada.

El sábado 16 de mayo las autoridades sanitarias canadienses informaron de un primer supuesto caso de hantavirus vinculado al brote detectado en el crucero MV Hondius.