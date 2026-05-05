Brote de hantavirus en crucero en el Atlántico: ¿Qué sabemos de los pacientes?

En este brote, se investiga si hubo transmisión entre personas que compartían cabinas. (Foto: EFE)

Un brote de hantavirus en un crucero que viajaba por el Atlántico encendió las alertas sanitarias internacionales tras confirmarse varios casos entre pasajeros y tripulación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este martes que las víctimas del hantavirus a bordo del barco podrían haberse infectado antes de embarcarse.

Agregó que no se puede descartar la transmisión de persona a persona a bordo, aunque es poco frecuente.

La funcionaria de la Organización Mundial de la Salud, Maria Van Kerkhove, indicó que el escenario es “fluido” y está bajo vigilancia constante.

El barco se encuentra actualmente frente a las costas de Cabo Verde, donde equipos médicos locales brindan apoyo mientras se implementan medidas de contención, como el aislamiento de pasajeros en sus cabinas.

Las autoridades sanitarias subrayan que la prioridad es estabilizar a los pacientes y evitar nuevos contagios, en un contexto donde el conocimiento sobre la transmisión sigue en evaluación.

¿Qué sabemos de los pacientes del brote de hantavirus?

De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siete de las 147 personas a bordo han enfermado y tres han fallecido.

Según la OMS, uno de los pacientes se encuentra en cuidados intensivos en Sudáfrica, aunque presenta mejoría. Otros dos casos permanecen en el barco y serán evacuados médicamente hacia Países Bajos para recibir tratamiento especializado.

El Gobierno neerlandés, país de origen del crucero con un brote de hantavirus, anunció que acogerá a tres pasajeros enfermos, mientras aún se desconoce qué destino tendrá el buque con el resto del pasaje.

Un comunicado del Ministerio de Exteriores de Países Bajos y de la empresa holandesa Oceanwide Expeditions, operadora del crucero MV Hondius, señaló este martes que “tres personas, incluyendo un nacional neerlandés, están siendo evacuados a Países Bajos, donde recibirán el tratamiento médico necesario”.

No se han reportado nuevos pacientes sintomáticos a bordo. Un tercer caso sospechoso que presentó fiebre leve “se encuentra actualmente bien”, según el reporte oficial.

Las autoridades confirmaron que los primeros pacientes —una pareja— abordaron el crucero en Argentina, lo que sugiere que el contagio pudo ocurrir antes del viaje. Sin embargo, también se evalúa la posibilidad de exposición en escalas en islas africanas con presencia de roedores.

Las autoridades españolas han mostrado su reticencia a que el barco haga escala en las Islas Canarias (Atlántico).

Origen y transmisión del hantavirus

El hantavirus es transmitido principalmente por roedores y puede causar enfermedades graves en humanos. La infección suele ocurrir por contacto con orina, saliva o excremento de estos animales.

La OMS señaló que, aunque la transmisión entre personas es poco común, existen antecedentes de contagio en contactos estrechos, especialmente en casos vinculados al virus Andes.

En este brote, se investiga si hubo transmisión entre personas que compartían cabinas.

Hasta ahora, el tratamiento para el hantavirus es de soporte, enfocado en síntomas respiratorios. Algunos pacientes pueden requerir ventilación mecánica y cuidados intensivos.

Medidas sanitarias y respuesta internacional

El crucero continuará hacia las Islas Canarias, donde autoridades de España realizarán una investigación epidemiológica completa, además de la desinfección total del barco y evaluación de riesgos.

Sin embargo, las autoridades españolas mostraron sus reservas a que el barco haga escala en Canarias.

El Ministerio de Sanidad español explicó, antes de conocerse que tres pasajeros enfermos serían evacuados a Países Bajos, que “no habría motivo clínico para realizar (...) una escala en las Islas Canarias, salvo que aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las islas Canarias”.

Aunque si esto último ocurriera, “por el principio de prestación de socorro, estaría justificada la atención”, especificó.

También el presidente del Gobierno regional de Canarias, Fernando Clavijo, dijo este martes en Bruselas que el buque “debe ser atendido donde está”, en Cabo Verde, antes de regresar de manera directa y sin pasar por Canarias a Países Bajos, lugar en el que está la empresa que opera el crucero.

Con información de EFE