Encerrados en camarotes y rechazados por países: Así viven pasajeros del crucero con brote de hantavirus

Trabajadores de la salud desembarcan del MV Hondius, un crucero que lleva a casi 150 personas, frente a Cabo Verde, el 4 de mayo del 2026.

Casi 150 personas a bordo de un crucero con un brote de hantavirus frente a la costa de Cabo Verde permanecen confinadas en sus camarotes, según imágenes obtenidas por The Associated Press, después de que tres pasajeros murieran y al menos otros cuatro enfermaran.

El MV Hondius, un barco de Países Bajos que realiza un crucero polar de varias semanas desde Argentina hasta la Antártida, espera ayuda después de que las autoridades de Cabo Verde se negaran a permitir que los pasajeros desembarcaran por preocupaciones sobre el hantavirus.

Las imágenes mostraron las cubiertas del barco casi desiertas, con solo unas pocas personas con mascarillas médicas. Los pasillos comunes estaban vacíos mientras los pasajeros permanecían aislados en sus camarotes. Se vio a al menos cinco personas con equipo de protección completo —monos blancos, botas y mascarillas— desembarcando del barco hacia una pequeña embarcación.

La Organización Mundial de la Salud informó el lunes 4 de mayo que se pidió a los pasajeros permanecer en sus camarotes y “limitar su riesgo mientras se realizan la desinfección y otras medidas”.

Falta definir planes de evacuación

Las autoridades de Cabo Verde enviaron equipos de médicos, cirujanos, enfermeras y especialistas de laboratorio para brindar apoyo a la embarcación.

Funcionarios en Praia, la capital de Cabo Verde, una ciudad de menos de 200 mil habitantes, señalaron que han reforzado los protocolos de seguridad, en particular cerca del puerto, como medida de precaución ante el hantavirus transmitido por roedores que, según la OMS, puede transmitirse entre personas, aunque eso es poco frecuente.

Sigue sin estar claro cuándo serán evacuadas las personas enfermas a bordo. Oceanwide Expeditions, el operador del barco con sede en Países Bajos, manifestó que consideraría trasladar la embarcación a una de las islas españolas, Tenerife, o al puerto de Las Palmas si no puede evacuar a los pasajeros a Cabo Verde.

La doctora Maria Van Kerkhove, directora de preparación ante epidemias y pandemias de la OMS, comentó a periodistas en Ginebra que el plan por ahora es que el barco “continúe hacia las Islas Canarias”.

“Estamos trabajando con las autoridades españolas, que recibirán al barco”, afirmó Kerkhove.

También subrayó que no hay otras personas con síntomas a bordo y que “una vez que los dos individuos enfermos a bordo sean evacuados, entonces el barco puede moverse”.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad de España señaló en un comunicado que estaba realizando un seguimiento estrecho de la situación en el barco. Declaró que se decidirá el puerto de escala más adecuado y que hasta entonces, el ministerio no adoptará ninguna decisión.

Mientras tanto, Oceanwide Expeditions indicó en un comunicado que el ambiente a bordo “sigue siendo tranquilo, con los pasajeros generalmente serenos” y que el plan de respuesta aplicado a bordo estaba en el nivel más alto e incluye medidas de aislamiento, protocolos de higiene y vigilancia médica.

¿Brote de hantavirus comenzó en Argentina? Esto sabemos

El barco zarpó de Ushuaia, en el sur de Argentina, el 1 de abril, según autoridades provinciales argentinas.

Aunque funcionarios de salud en Ushuaia han dicho que confirmaron que ningún pasajero tenía síntomas de hantavirus cuando el barco partió, los síntomas pueden aparecer hasta ocho semanas después de la exposición, explicó Juan Facundo Petrina, director de epidemiología de la provincia de Tierra del Fuego.

La OMS informó que, hasta ese momento, ninguna persona nueva en el barco había mostrado síntomas del hantavirus, pero la situación está siendo “cuidadosamente monitoreada” ante posibles novedades.

“El brote se está gestionando mediante una respuesta internacional coordinada, e incluye investigaciones exhaustivas, aislamiento y atención de casos, evacuación médica e investigaciones de laboratorio”, añadió la OMS.

La directora nacional de Salud de Cabo Verde, Angela Gomes, declaró a Radiotelevisao Caboverdiana que las autoridades están centradas en garantizar “el máximo nivel de seguridad” para la población local.

“Y por esta razón, toda la asistencia se está proporcionando con equipo de protección personal, con la máxima protección, tanto para nuestro equipo médico como para todo el equipo que ayuda al equipo médico a transportarlo hasta la embarcación”, señaló Gomes.