‘Amanecí así, se me bajaron las defensas’: Borrego Nava sufrió parálisis facial por virus

El 'Borrego' Nava tuvo una parálisis facial causada por un "virus oportunista". (Foto: Cuartoscuro)

El comediante Juan Carlos Nava, más conocido como ‘Borrego’ Nava, reveló que desde hace aproximadamente un mes enfrenta una parálisis facial provocada por un “virus oportunista”, el cual apareció tras un episodio de estrés.

El también panelista de La Casa de los Famosos México explicó que su condición está relacionada con herpes, lo que derivó en la inmovilidad de una parte de su rostro.

“Primero tuve una parálisis facial por estrés, el día anterior a un show, estaba en la habitación, tomé una siesta y desperté, amanecí así. El estrés baja las defensas, fue un virus oportunista”, declaró para el programa Hoy.

Actualmente, el comediante se encuentra en proceso de recuperación, sometiéndose a tratamientos médicos y fisioterapias para recuperar la movilidad. Además, aseguró que los especialistas le han dado un pronóstico favorable.

“Estoy en tratamiento, vamos con fisioterapias, movimientos, mandando muchos besos para recuperarme, el médico dice que todo bien”. “Es difícil, imagínate, yo que estoy dando shows constantemente, son de comedia. Ahorita se me cae la cara de vergüenza, es complicado, pero hay que salir adelante”, agregó.

El 'Borrego' Nava también estuvo hospitalizado por un problema en los riñones. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

Hospitalizan a ‘Borrego’ Nava durante recuperación

Durante su proceso de recuperación, el comediante también enfrentó otro problema de salud que complicó su estado físico, lo que lo llevó a ser hospitalizado de emergencia.

El propio Nava detalló que presentó un cuadro de cálculos renales, una condición que calificó como sumamente dolorosa.

“Salí corriendo a la clínica por unas piedras en el riñón, no se lo deseo a nadie, es un dolor horrendo”.

Pese a esta situación, el comediante ya retomó algunas de sus actividades profesionales y se prepara para nuevos proyectos en el escenario.

“Hoy empecé con reuniones, porque en dos semanas empiezo con el nuevo show de Abelito, soy el director de escena”.

¿Qué es el herpes y por qué puede causar parálisis facial?

El herpes es una enfermedad causada por el virus del herpes simple o zóster, el cual puede permanecer latente en el organismo y reactivarse cuando el sistema inmunológico se debilita, como ocurre en episodios de estrés intenso.

De acuerdo con información médica de instituciones como Mayo Clinic, en algunos casos puede afectar nervios faciales, provocando inflamación y daño temporal.

Cuando esto ocurre, llega a desarrollarse una parálisis facial periférica, conocida comúnmente como parálisis de Bell, en la que uno de los lados del rostro pierde movilidad de forma repentina.

Esta condición suele ser temporal y, con tratamiento adecuado, la mayoría de los pacientes logra una recuperación completa en semanas o meses.

En cuanto a si el herpes tiene cura, especialistas señalan que no existe una definitiva para eliminar por completo el virus del organismo.

Sin embargo, sí hay tratamientos antivirales que ayudan a controlar los brotes, reducir los síntomas y disminuir la frecuencia de reactivaciones. En muchos casos, las personas pueden llevar una vida normal con seguimiento médico y medidas para fortalecer el sistema inmunológico.

Medical News Today añadió que la transmisión de este virus ocurre mediante el contacto con una persona infectada cuando está presente en su cuerpo.