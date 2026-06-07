¿Qué sí es real en la película ‘México 86′ con Diego Luna que está en Netflix?

A pocos días del inicio del Mundial 2026, se estrenó en Netflix la película México 86, protagonizada por el actor Diego Luna, que presenta una historia ficcionalizada sobre cómo el país obtuvo la sede de su segunda Copa del Mundo.

La trama sigue a Martín de la Torre, un personaje que asciende dentro de la Federación Mexicana de Futbol hasta convertirse en una pieza clave para que México reciba el Mundial de 1986.

Aunque la cinta toma como punto de partida hechos reales, también incluye situaciones, personajes y diálogos recreados con fines dramáticos, por lo que varios elementos no ocurrieron exactamente como se muestran en pantalla.

Lo que es real en la película ‘México 86′

Entre los hechos que sí están basados en acontecimientos reales, Colombia renunció a la organización del Mundial de 1986 debido a problemas internos, lo que abrió la puerta para que la FIFA buscara una nueva sede emergente.

Además, Guillermo Cañedo y Emilio Azcárraga Milmo desempeñaron un papel relevante para que México obtuviera la Copa del Mundo, aunque el proceso también contó con el respaldo del gobierno mexicano de la época.

Daniel Giménez Cacho interpreta a Emilio Azcárraga en México 86 (Foto: Cortesía Netflix)..

La realización del torneo estuvo en duda tras el terremoto de 1985. Sin embargo, la FIFA ratificó la sede mexicana. No existen, sin embargo, pruebas de que Rafael del Castillo pronunciara un discurso como el que aparece en la película ante un estadio repleto de aficionados con el entonces presidente del rector del futbol, João Havelange.

La producción dirigida por Gabriel Ripstein toma como una de sus principales referencias el libro El 86: El Año en que México Cambió al Mundo, escrito por el periodista deportivo Francisco Javier González, quien además participó como consultor de la historia.

El guion, adaptado por Daniel Krauze y Luis Reséndiz, retoma algunos pasajes narrados en el libro, entre ellos la versión de que del Castillo habría modificado la ubicación de ciertos votantes para influir en el ambiente de la elección.

Hacia el final de la película también se menciona el escándalo de los “cachirules”, un hecho real que derivó en la expulsión de México de las eliminatorias rumbo al Mundial de Italia 1990 por alinear jugadores con edades superiores a las permitidas en torneos juveniles. El caso provocó una profunda crisis en el futbol mexicano y marcó el final de la gestión de Rafael del Castillo al frente de la FMF.

(Foto: Cortesía Netflix). (Carlos Somonte / Netflix)

¿Qué es ficción en la película ‘México 86′?

Lo primero que debe aclararse es que Martín de la Torre no existió en la realidad. El personaje está inspirado principalmente en Rafael del Castillo, quien fue presidente de la FMF y falleció el 3 de marzo de 2026, aunque toma inspiración en otros exdirigentes del futbol mexicano. Sus supuestas parejas también parecen estar colocadas con fines dramáticos para dar trasfondo humano al personaje.

Otro personaje ficcionalizado es Jackie Ross, conocida como ‘La Gringa’. No existen registros públicos que acrediten su existencia. Si bien el empresario Steve Ross desempeñó un papel importante en el desarrollo del futbol en Estados Unidos, no hay evidencia de que tuviera una hija con ese nombre involucrada en los hechos retratados.

(Foto: Cortesía Netflix). Álvaro Guerrero es Guillermo Cañedo y Karla Souza, el personaje ficcionalizado de Susana Gómez-Mont en la cinta (Foto: Cortesía Netflix).

Asimismo, la secuencia en la que Martín de la Torre negocia directamente votos dentro de la FIFA carece de respaldo documental. Además, la disputa por la sede no se limitó a México y Estados Unidos, ya que también fueron consideradas candidaturas como las de Canadá y Brasil, aunque esta última terminó retirándose del proceso.

Por otro lado, Hugo Sánchez rechazó la versión mostrada en la película sobre el penalti de los cuartos de final contra Alemania Federal. El exdelantero aseguró que nunca se negó a cobrar el disparo y calificó varias escenas de la producción como “suposiciones” o “mentiras”.

Al respecto, los involucrados han defendido que la película no es un documental, sino una recreación y dramatización sobre el Mundial de México 86.