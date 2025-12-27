¿Atlético de Madrid se olvida de Hugo Sánchez? Abren votación para Paseo de Leyendas sin el mexicano

Hugo Sánchez jugó con el Atlético de Madrid entre 1981 y 1985. Ahora, su placa quedará fuera del Paseo de Leyendas.

El exfutbolista Hugo Sánchez es histórico en México y el mundo, pues dejó una huella importante en clubes como el Atlético de Madrid, que recientemente abrió una votación para la renovación de placas en el Paseo de Leyendas, con la ausencia del ‘Pentapichichi’.

En redes sociales se dio a conocer que los socios del club tendrán la oportunidad por los exjugadores del ‘Atleti’ que consideran, deben tener un lugar especial en el Paseo de Leyendas.

Sin embargo, algunos nombres importantes, además del polémico Hugo Sánchez, quedaron fuera de la votación, con lo que se cuestiona su permanencia dentro del selecto grupo de ‘leyendas’ del club madrileño.

Hugo Sánchez, fuera de votación por placa en el Paseo de Leyendas

Desde hace varios años, el Paseo de Leyendas, ubicado en el exterior del Estadio Metropolitano, cuenta con placas dedicadas a exjugadores del Atlético de Madrid que hicieron más de 100 partidos con la camiseta rojiblanca.

Una de ellas es la de Hugo Sánchez, quien jugó de 1981 a 1985 con los colores del Atlético. Ahora, la placa dedicada al exfutbolista mexicano sería retirada en 2026, después de una votación para elegir a los integrantes del Paseo de Leyendas.

Con un correo electrónico, el club le informó a sus 151 mil 831 socios que realizará una votación desde el 26 de diciembre de 2025 y hasta el 5 de enero de 2026, a las 19:00 horas (tiempo local) para la selección de 20 futbolistas que tendrán su nombre en este espacio tan especial.

Criterios de selección del Atlético de Madrid para el Paseo de Leyendas

Son 200 los jugadores de futbol elegibles para la votación masiva, que seleccionaron gracias a diferentes criterios. Anteriormente, solo se tomaba en cuenta un mínimo de 100 partidos con el ‘Atleti’ para entrar.

“Estos jugadores han sido seleccionados tras un análisis pormenorizado atendiendo a diversos motivos tales como mérito cualitativo, valores rojiblancos, reconocimiento y legado entre generaciones, momentos históricos protagonizados y comportamiento con nuestro club y afición”, detalla el comunicado oficial lanzado por el equipo.

Durante la votación, los socios pueden elegir a 5 jugadores en una escala de puntos que van del 5 al 1. Al final, los 20 jugadores que reciban más votos son los que integrarán el Paseo de Leyendas. La lista se dará a conocer en las próximas semanas.

¿Por qué dejarán a Hugo Sánchez fuera del Paseo de Leyendas?

Aunque explícitamente no dijeron que el mexicano Hugo Sánchez quedaba fuera, el que no lo incluyeran en la lista es un indicio de que retirarán su placa, de acuerdo con el debate que se abrió en redes sociales.

Sánchez no es el único futbolista histórico fuera de los elegibles. El portero belga Thibaut Courtois, que ganó LaLiga (2013-14), Copa del Rey (2012-13), Europa League (2011-12) y Supercopa Europea (2012), también fue ‘ignorado’ en este proceso.

De acuerdo con los aficionados en redes sociales, el principal motivo por el que ambos futbolistas internacionales fueron ‘borrados’ es gracias a que, tras su estancia en el Atlético, se fueron al equipo rival, el Real Madrid.

Trayectoria de Hugo Sánchez en el Atlético de Madrid

Después de su histórico paso por el Pumas de la Liga MX, Hugo Sánchez viajó a España para jugar en su primer equipo internacional, el Atlético de Madrid.

Su primer gol en LaLiga española lo anotó el 30 de noviembre de 1981, y a partir de entonces inició una trayectoria dentro del club llena de logros, con 162 partidos y 82 goles.

Con los colchoneros obtuvo su primer título de máximo goleador (Pichichi) al marcar 19 goles durante la temporada 1984/85, además de ganar la Copa del Rey de 1985.

“Tenía hambre de triunfo, de ganar títulos y sabía que esos títulos con el Atlético de Madrid iba a ser muy difícil. Así que di el paso de irme al Madrid porque quería conseguir los objetivos. Espero que la gente lo entienda y si no lo entiende, pues ya lo entenderán cuando vivan su propia vida, consigan sus metas y objetivos que quieren para poder sentirse realizados”, dijo Hugo en aquel entonces, en declaraciones rescatadas por Reforma.