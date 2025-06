¡Florentino Pérez le da su diploma!: Enrique Alfaro finaliza estudios de futbol en el Real Madrid

¿Estará listo para tomar las riendas del Rebaño Sagrado? El exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que concluyó el Máster en Dirección de Futbol, impartido por la Universidad del Real Madrid, donde recibió su diploma en la casa del club merengue, el estadio Santiago Bernabéu.

El exfuncionario jalisciense dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde se pueden observar imágenes de la ceremonia. De acuerdo con la publicación, el evento fue encabezado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Además, Enrique Alfaro estuvo acompañado por su padrino, Adriano Galliani.

“Hace tres años decidí que al final de mi gobierno dejaría la política para dedicarme a mi otra pasión: el futbol. Hoy he dado un paso muy importante para mí en este nuevo camino. He terminado el Máster en Dirección de Futbol en la Universidad del club más importante del mundo: el Real Madrid C.F. (después de Chivas, claro)”, comentó el exfuncionario en sus redes sociales.

Además de las fotos de la ceremonia, Enrique Alfaro compartió imágenes de su experiencia tomando clases en las instalaciones del conjunto merengue.

Enrique Alfaro ya había expresado, mucho antes de dejar la gubernatura de Jalisco, su deseo de abandonar la política para dedicarse a su mayor pasión: el futbol, con el objetivo de convertirse algún día en el director técnico de las Chivas de Guadalajara.

El sueño cumplido de Enrique Alfaro en medio de la crisis de seguridad en Jalisco

En marzo de este año, Alfaro Ramírez compartió una fotografía donde se encontraba en las instalaciones del club Feyenoord de Róterdam, en Países Bajos, equipo donde hace algunos meses jugó el futbolista mexicano Santiago Jiménez.

Dicha publicación se dio poco después de que el colectivo Guerrero Buscadores descubriera un campo de adiestramiento vinculado al CJNG en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán.

En momento, Enrique Alfaro Ramírez negó que existiera una crisis de personas desaparecidas en la entidad, particularmente entre jóvenes. Incluso minimizó el problema al argumentar que muchos casos terminaban por ser ausencias voluntarias.

“No, eso no es cierto, eso no es cierto. Yo lo que diría, nada más para que ustedes lo revisen: varios casos que se denuncian como desaparecidos, que tienen manifestaciones, que hay señalamientos, terminan siendo casos que no estaban desaparecidos”, expresó el exmandatario jalisciense a finales de agosto de 2024.

Ante la posibilidad de que Enrique Alfaro sea requerido para rendir declaraciones sobre el caso de Teuchitlán, Claudia Sheinbaum señaló que la instancia responsable de tomar esa decisión es la Fiscalía General de la República, dependencia que atrajo la investigación.

“Esto hay que separarlo de un tema politiquero, de estar acusando antes de tener la información. Si algo tuvo que ver en su momento el gobernador Alfaro, pues tendrá que presentarse. Si no tiene que ver, no tendrá que hacerlo. Pero eso lo tiene que determinar la Fiscalía”, expresó la mandataria.

En su reciente publicación en redes sociales, el exgobernador de Jalisco explicó que aún le faltan dos meses para concluir su curso como entrenador, tras dos años y medio de formación en la Asociación de Técnicos del Futbol Argentino (ATFA). Sin embargo, no aclaró cuál será su siguiente aventura profesional en el futbol.