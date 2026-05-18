Deshazte de tus repetidas: ¿Dónde cambiar estampas del álbum del Mundial 2026 de Panini?

Existen distintos lugares para intercambiar estampas y estos son algunos de los que se difundieron. (Foto: Créditos Shutterstock)

Evita que el número de estampas repetidas del álbum del Mundial 2026 crezca sin que puedas llenarlo por completo gracias al intercambio de stickers con otros coleccionistas.

Diferentes puntos de la CDMX y de otros estados se convirtieron en sitios de reunión para cambiar estampas y así evitar la compra de stickers sueltos a precios exorbitantes o adquirir más sobres.

La práctica del trueque de estampas del álbum del Mundial de Panini permite completarlo al mismo tiempo que abre la posibilidad de conseguirlo con un menor gasto.

Intercambiar estampas puede ayudar a completar el álbum del Mundial 2026 con menos dinero. (Foto: Shutterstock)

¿Dónde intercambiar las estampas del Mundial 2026?

Cuando se habla de intercambio de stickers, se piensa en la escuela, en el caso de los niños, o con amigos, pero existen otros lugares donde se forma una comunidad de coleccionistas y aunque al principio no conoces a nadie, al final encuentras personas con el mismo gusto que tú: la pasión por el Mundial 2026 de la FIFA.

¿Cuáles son los lugares de intercambio de stickers del álbum del Mundial 2026 en CDMX?

Uno de los más conocidos es frente al Palacio de Bellas Artes. En videos publicados en redes sociales se mencionó que todos los fines de semana ocurre la reunión, aunque sin un horario específico.

Otro de los puntos no tan conocidos es el Jardín Aculco, ubicado en Av. San Jerónimo, Cda. Juárez esquina, San Jerónimo Lídice, en la alcaldía Magdalena Contreras. Cabe destacar que aquí no hay una fecha específica; solo hay que estar al pendiente de la cuenta BelmontAdrian en TikTok, pues al ser uno de los organizadores, informa las fechas y horarios.

Ricardo Monreal convocó recientemente a un intercambio de stickers del álbum del Mundial de Panini en la Cámara de Diputados para el 22 de mayo a las 10:00 a.m.

Ternufood es otro punto para cambiar tus repetidas y completar el librito con jugadores como Cristiano Ronaldo, Messi, Kylian Mbappé y más. La ubicación es Huatabampo 158, Centro Urbano Pdte. Juárez, Roma Sur. El horario es de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., sábado y domingo.

En diferentes videos en redes sociales también se reportó el intercambio en tiendas oficiales Panini, aunque depende de cada sucursal si permite la actividad o no.

¿Dónde cambiar estampas fuera de la CDMX?

Fuera de la CDMX también existen lugares para evitar quedarte con un enorme montón de figuritas del Mundial 2026.

En Puebla existe “El Triángulo”, un centro comercial donde destinan un sitio con mesas para esta práctica; además, tienen un ritual: si colocas la última estampa gracias a un intercambio, debes tocar una campana mientras el resto de asistentes celebra tu logro. La dirección es Circuito Juan Pablo II 3515, Ánimas, 72400 Heroica Puebla de Zaragoza. Las puertas abren a las 10:00 a.m. y cierran a las 10:00 p.m., de lunes a domingo.

Diferentes sedes de la tienda Innova Sport también organizaron su propio trueque durante los fines de semana de mayo en las sucursales Andares y Galerías Guadalajara, en Jalisco, y San Pedro y Galerías Monterrey, en Nuevo León.

También en Guadalajara los coleccionistas se reúnen en Plaza del Sol los fines de semana, aunque sin horarios especificados. Está ubicada en Av. Adolfo López Mateos Sur 2375, Ciudad del Sol.

¿Dónde comprar el álbum del Mundial 2026 de Panini?

El principal sitio para comprar el álbum del Mundial 2026 de Panini es en las tiendas oficiales de la empresa, donde puedes encontrar tanto la versión de pasta dura como la de pasta suave, además de los sobres. Las sedes están repartidas por todo México, así que se recomienda consultar las direcciones en su página web.

Pero no es el único punto de venta, pues también puedes adquirirlo en tiendas departamentales como Liverpool, Sanborns, librerías Gandhi, puestos de revistas y hasta papelerías de tu colonia.

¿Cuánto cuesta el álbum del Mundial 2026?

Los precios oficiales del álbum del Mundial 2026 fueron compartidos por Panini y son los siguientes: