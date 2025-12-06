Calendario del Mundial 2026 EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la revelación de sedes y horarios?

La FIFA presenta el calendario oficial del Mundial 2026 en una transmisión global, te compartimos todos los detalles. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ EFE)

Luego del sorteo del Mundial 2026 que definió a los 12 grupos, la FIFA realiza este sábado un evento especial para revelar el calendario oficial. La publicación se programó un día después debido a la complejidad logística del torneo.

Con 104 partidos, 16 sedes y tres países anfitriones, ajustar la distribución de fechas, horarios y viajes requiere más tiempo y análisis del habitual. Por ello, el organismo internacional optó por presentar primero los grupos y dejar para el día siguiente la confirmación del fixture.

La presentación no solo contempla el orden de los encuentros, sino también los días exactos y las sedes que recibirán a cada selección, un paso decisivo en el camino hacia la Copa Mundial de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

México está en el Grupo A del Mundial 2026 y hoy se revelarán los horarios de los partidos que jugará.

Calendario del Mundial 2026: ¿A qué hora ver la transmisión en vivo?

La FIFA presentará el calendario oficial el sábado 6 de diciembre, en una transmisión global que inicia a las 11:00 horas (tiempo del centro de México). El evento se llevará a cabo desde Washington D. C., casi 24 horas después del sorteo que definió los 12 grupos del torneo.

La ceremonia estará encabezada por Gianni Infantino, acompañado por Leyendas de la FIFA y representantes de los 42 equipos clasificados, además de las selecciones que aún buscan uno de los seis boletos a través del repechaje.

FIFA EN VIVO: ¿Dónde ver la revelación del calendario oficial del Mundial 2026?

La transmisión es gratuita y disponible en línea para todo el mundo, con el objetivo de que cualquier aficionado pueda seguir en tiempo real el anuncio más importante después del sorteo. Puedes sintonizarla a través de:

FIFA.com

Canal oficial de FIFA en YouTube

Además, El Financiero Deportes ofrece actualizaciones en tiempo real y cobertura minuto a minuto del evento.

¿Cómo quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026?

Para México, el sorteo confirmó su lugar como cabeza del Grupo A, donde enfrentará a Sudáfrica, República de Corea y al ganador del Playoff UEFA D, un lugar que buscan Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia e Irlanda.

Con ese panorama, la Selección Mexicana ya conoce a sus rivales, pero aún debe esperar para saber el orden de sus partidos.

El encuentro inaugural del Mundial está programado para el 11 de junio en el Estadio Banorte (Azteca), donde México debutará frente a Sudáfrica. Sin embargo, el resto del calendario no podrá definirse hasta que concluyan los repechajes que otorgarán los últimos seis boletos al torneo.

Mundial 2026: ¿Cómo se jugará la Copa Mundial de la FIFA?

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada sector avanzarán a la fase eliminatoria, junto con los ocho mejores terceros, dando forma a una inédita ronda de 16avos de final.

Así quedan los 12 grupos del Mundial 2026; México encabeza el Grupo A, mientras que el campeón Argentina aparece en el Grupo J.

A partir de ahí, el formato continúa con octavos, cuartos de final, semifinales y la gran final en Nueva Jersey el 19 de julio. Debido a la ampliación del número de equipos, las selecciones que lleguen hasta el último partido disputarán ocho encuentros, uno más que en ediciones anteriores.

Fechas del Mundial 2026: ¿Cuándo juega México en la fase de grupos?

Como cabeza del Grupo A y selección anfitriona, México tendrá el primer partido del Mundial 2026 en la Ciudad de México. Sus otros dos compromisos de la fase de grupos están programados en Guadalajara y nuevamente en la capital, con fechas definidas para los duelos que marcarán su camino rumbo a la siguiente ronda.

México vs Sudáfrica

Fecha: 11 de junio de 2026

Sede: Estadio Ciudad de México

México vs República de Corea

Fecha:18 de junio de 2026

Sede: Estadio Guadalajara (Akron)

México vs ganador del Playoff UEFA D