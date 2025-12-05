Partidos Mundial 2026 en México: ¿Qué selecciones jugarán en CDMX, Guadalajara y Monterrey?

El Estadio Azteca recibirá cinco partidos del Mundial 2026, incluyendo la inauguración entre México y Sudáfrica

Las pelotitas del Sorteo del Mundial 2026 sentenciaron la ‘suerte’ de México en la Copa del Mundo que abrirá el próximo 11 de junio enfrentando a Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Tom Brady, Aaron Judge, Wayne Gretzky y Shaquille O’neal se encargaron de elegir a los rivales de México, en un sorteo que inició con una foto histórica entre la presidenta Claudia Sheinbaum, Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

México recibirá 13 de los 104 partidos del Mundial 2026 en la CDMX, Guadalajara y Monterrey, incluyendo todos los partidos de la Selección Mexicana que recibió un ‘llegue’ de Hugo Sánchez durante el sorteo.

Si bien será hasta mañana 6 de diciembre cuando se revelen todos los detalles del calendario de partidos del Mundial 2026, la FIFA ya había publicado un breve adelanto el año pasado cuando informó cuántos encuentros habría por sede.

El sorteo del Mundial 2026 tuvo una foto histórica con la presidenta Claudia Sheinbaum, flanqueada por sus homólogos Donald Trump, de EU, y Mark Carney, de Canada. (Presidencia de la República)

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en México?

Empecemos por los de la Selección Mexicana: Aunque Javier Aguirre no quedó contento por el sorteo, la realidad es que México cumplió con su primer objetivo: Evitar un ‘grupo de la muerte’ que complique su pase a la ronda de dieciseisavos de final.

México inaugurará el Mundial 2026 en el Estadio Azteca cuando se enfrente a Sudáfrica. El encuentro es histórico pues nunca se había repetido una inauguración en la historia de las Copas del Mundo. La Selección Mexicana empató a 1 con los ‘Bafana bafana’ en la apertura de Sudáfrica 2010.

Grupos de la Muerte Alemania y España tendrán un calendario complicado en la fase de grupos del Mundial 2026 al quedar emparejadas con Ecuador y Uruguay, respectivamente. (Fotoarte El Financiero)

El segundo partido de México del Mundial 2026 será el 18 de junio en el Estadio de las Chivas, que para el Mundial será llamado Estadio Guadalajara. Ahí enfrentará a Corea del Sur, país contra el que ya jugó en Francia 1998 y Rusia 2018.

Para su tercer juego del Mundial 2026, la Selección Mexicana regresará el 24 de junio al Estadio Azteca donde se verá las caras con el equipo que salga del repechaje entre Dinamarca, Chequia, Macedonia del Norte o Irlanda.

¿Qué países vendrán a CDMX para jugar el Mundial 2026?

De acuerdo con la organización de la FIFA y tras el final del sorteo, ya conocemos quiénes son los equipos que posiblemente visiten nuestro país el próximo año.

En el caso de la Ciudad de México, estos países son los del Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán o el ganador del repechaje entre Bolivia, Surinam e Irak. El partido está programado para el 17 de junio.

El Estadio Azteca también tendrá dos partidos de la fase de eliminación directa:

Partido entre el primer lugar del Grupo A contra el tercer lugar del grupo C,E,F,H,I.

Partido entre el ganador del encuentro previo contra el vencedor del choque entre el primer lugar del Grupo L (Inglaterra, Croacia, Ghana o Panamá) y el tercer lugar del grupo E,H, I, J, K.

¿Qué países jugarán en Guadalajara el Mundial 2026?

Además del segundo partido de la Selección Mexicana, el Estadio de las Chivas recibirá los siguientes encuentros:

El partido de Corea del Sur y el ganador del repechaje entre Dinamarca, Chequia, Macedonia del Norte o Irlanda.

Grupo K : Portugal, Colombia, Uzbekistán o el ganador del repechaje entre Bolivia, Surinam e Irak .

: Portugal, Colombia, Uzbekistán o el ganador del repechaje entre Bolivia, Surinam e Irak Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

El Estadio Guadalajara será el único de los mexicanos sin un partido de eliminación directa.

¿Qué países jugarán en Monterrey el Mundial 2026?

Además del repechaje internacional de la FIFA, la capital de Nuevo León recibirá los siguientes partidos en el verano de 2026: