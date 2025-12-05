Sheinbaum en el sorteo del Mundial 2026 EN VIVO HOY: Sigue a la presidenta en el evento de la FIFA

La presidenta Claudia Sheinbaum es una de las invitadas especiales al sorteo del Mundial 2026, torneo en el que México es anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Aunque su presencia era incierta, la mandataria confirmó su asistencia a la ceremonia donde se revelan los 12 grupos del torneo y los rivales de México.

“Es un evento muy corto, ayer hablé con el presidente de la FIFA; Secretaría de Relaciones Exteriores también tuvo conocimiento a través del Departamento de Estado de Estados Unidos de que estoy invitada y que estaría contento el presidente Trump de recibirnos allá”, aseguró en la mañanera del 3 de diciembre.

Claudia Sheinbaum viaja a Washington para el sorteo de la FIFA

Este es el primer viaje de Sheinbaum a Estados Unidos desde que asumió el cargo. La presidenta viajó a Washington D. C. la tarde-noche del 4 de diciembre. Antes del evento de la FIFA tendría un encuentro con el presidente Donald Trump y Mark Carney, primer ministro de Canadá.

La funcionaria va acompañada de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX. “Vamos a ir los gobernadores de las 16 ciudades donde se hará el torneo”, apuntó.

¿Cuál es el papel de la presidenta de México en el sorteo de la Copa del Mundo 2026?

Los anfitriones del torneo parten en el Bombo 1 y están preasignados a los Grupos A, D y B, cada uno con un color:

A1 : México (bola verde)

: México (bola verde) B1: Canadá (bola roja)

(bola roja) D1: Estados Unidos (bola azul)

La participación de Claudia Sheinbaum en el sorteo del Mundial consiste en sacar del bombo 1 la pelotita verde que representa a México.

“El evento dura como cuatro minutos, es sacar la bolita y ver qué grupo vamos a encabezar como México. Y después ya nos vamos a nuestros asientos y allí se termina cómo se constituyen todos los grupos del Mundial”, detalló la mandataria.

La agenda de la presidenta tiene prevista una reunión breve con mexicanos en Estados Unidos y después regresa a México en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para celebrar los 7 años de la Cuarta Transformación en la Presidencia.

¿Cómo es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo está diseñado para distribuir a las 48 selecciones en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros lugares de cada sector y los ocho mejores terceros avanzarán a la fase de eliminación directa, que en esta edición incorpora por primera vez una ronda de dieciseisavos de final.

Para ordenar el sorteo, la FIFA divide a los participantes en cuatro bombos basados en su clasificación mundial. Se procura evitar que selecciones líderes del ranking, como España y Argentina, o Inglaterra y Francia, puedan cruzarse antes de la final si ambas terminan primeras en sus respectivos sectores.

Hay seis lugares aún pendientes, que se resolverán mediante repechajes de la UEFA y de la FIFA. Esto significa que en el Bombo 4 conviven selecciones de menor ranking con posibles potencias como Italia, que podría clasificarse a través del repechaje europeo.

Todo este proceso se completa con la revelación del calendario oficial del Mundial 2026, que se publicará un día después del sorteo e incluirá la confirmación de fechas y sedes para cada enfrentamiento.

¿Cuándo y a qué hora ver el sorteo del Mundial 2026?

El evento es este viernes 5 de diciembre a 11:00 horas (tiempo del centro de México) en el Centro Kennedy de Washington D. C., Estados Unidos. La transmisión en México se puede seguir completamente en vivo desde:

Televisión abierta : Canal 5 y Las Estrellas

: Canal 5 y Las Estrellas Televisión por cable : TUDN

: TUDN Streaming: ViX, canal oficial de YouTube de la FIFA, FIFA.com y redes sociales de la Copa del Mundo.

De igual forma, puedes seguir la cobertura completa del evento en El Financiero Deportes, donde te tendremos las actualizaciones más relevantes.

Con información de AP.