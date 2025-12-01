Sorteo de la FIFA del Mundial 2026: Fecha, hora, transmisión, bombos y todo lo que debes saber

El sorteo del Mundial 2026 es el 5 de diciembre de 2025. (Fotoarte con imágenes de IA Gemini y fifa.com)

¿Quiénes serán los rivales de la Selección Mexicana? Washington recibe el sorteo Mundial 2026, uno de los eventos más relevantes en el camino hacia el torneo que organizan México, Estados Unidos y Canadá.

La ceremonia de la FIFA en Estados Unidos, a la cual podría acudir la presidenta Claudia Sheinbaum, define a los 12 grupos de la Copa Mundial 2026, la cual por primera vez contará con 48 participantes.

Fecha y horario: ¿Cuándo y a qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

La FIFA confirmó que el sorteo de la Copa Mundial 2026 se realiza el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 11:00 horas (tiempo central de México) en el Centro Kennedy de Washington D. C., uno de los recintos culturales más emblemáticos de la capital estadounidense.

Fecha: viernes 5 de diciembre de 2025

viernes 5 de diciembre de 2025 Hora: 11:00 horas (tiempo central de México)

11:00 horas (tiempo central de México) Sede: Centro Kennedy de Washington D. C.

¿Dónde ver en vivo el sorteo del Mundial 2026 desde México?

La transmisión en México se puede seguir en directo en:

Televisión abierta : Canal 5 y Las Estrellas

: Canal 5 y Las Estrellas Televisión por cable : TUDN

: TUDN Streaming: ViX, canal oficial de YouTube de la FIFA, FIFA.com y redes sociales de la Copa del Mundo

Equipos clasificados al Mundial 2026 y plazas pendientes

Hasta el momento, 42 selecciones de las 48 tienen asegurado su lugar en el Mundial 2026, incluyendo a los tres anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.

Quedan seis plazas por definirse: cuatro saldrán de la repesca de la UEFA, disputada por Albania, Bosnia y Herzegovina, Chequia, Dinamarca, Italia, Kosovo, Irlanda del Norte, Macedonia del Norte, Polonia, República de Irlanda, Rumania, Eslovaquia, Suecia, Turquía, Ucrania y Gales.

Los otros dos boletos serán para los equipos que compitan en el Torneo clasificatorio de la FIFA 2026: Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam.

Bombos del sorteo del Mundial 2026: ¿En cuál está México?

La FIFA determinó que México, Canadá y Estados Unidos, como anfitriones, integran el Bombo 1.

¿Cómo funciona el sorteo del Mundial 2026?

Los tres países anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos) comienzan automáticamente en el bombo 1 .

. Las otras 39 selecciones clasificadas se reparten en cuatro bombos de 12 equipos , según el ranking FIFA.

se reparten en , según el ranking FIFA. En el bombo 4 se colocan también las dos selecciones que lleguen desde el torneo clasificatorio especial de la FIFA y las cuatro que avancen de las eliminatorias europeas.

se colocan también las que lleguen desde el torneo clasificatorio especial de la FIFA y las que avancen de las eliminatorias europeas. El sorteo inicia con el bombo 1, asignando un equipo por grupo desde el Grupo A hasta el Grupo L; luego se sortean los bombos 2, 3 y 4 en ese orden.

Reglas especiales del bombo 1

Los anfitriones llevan bolas de colores distintos para colocarlos en posiciones predefinidas: México será A1 (bola verde), Canadá será B1 (bola roja) y Estados Unidos será D1 (bola azul).

para colocarlos en posiciones predefinidas: será (bola verde), será (bola roja) y será (bola azul). Los otros nueve equipos del bombo 1 se colocan directamente en la posición 1 del grupo donde caigan.

Equilibrio competitivo entre los mejores equipos

Para que las selecciones más fuertes no coincidan antes de semifinales, se dividen los cuadros del torneo desde el calendario.

Las dos mejores del ranking (España y Argentina) se sortean en cuadros opuestos. El mismo principio aplica a la tercera y cuarta del ranking (Francia e Inglaterra).

Asignación de posiciones en grupos (bombos 2, 3 y 4)

Los equipos de estos bombos se colocan en las posiciones internas del grupo siguiendo un patrón ya establecido por FIFA.

por FIFA. La ubicación depende del bombo del que salgan y del grupo que les toque.

Regla de confederaciones

Ningún grupo puede tener dos selecciones de la misma confederación , excepto la UEFA, que tiene muchos participantes.

, excepto la UEFA, que tiene muchos participantes. Cada grupo debe incluir mínimo una y máximo dos selecciones europeas .

y . Para los equipos que lleguen del torneo clasificatorio de la FIFA, también se respeta la regla de evitar cruces de confederación entre sí.

Calendario de partidos del Mundial 2026

El calendario oficial del Mundial 2026 será presentado el sábado 6 de diciembre a las 11:00 horas (tiempo central de México) por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en una transmisión donde anunciará las sedes y horarios de los 104 partidos.

Infantino estará acompañado de leyendas de la FIFA y representantes de los 42 equipos clasificados. La versión definitiva del calendario estará lista en marzo de 2026, una vez que se definan las seis plazas restantes.

El anuncio se puede ver en directo por las plataformas de FIFA (FIFA.com y canal de YouTube).

