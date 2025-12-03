Sheinbaum irá a Sorteo del Mundial 2026: ¿Habrá reunión con Trump en Washington?

El Sorteo del Mundial 2026 se hará en la capital de EU.

“Creo sí voy a ir... mañana les platicamos cómo va a estar”, fue como la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su asistencia al sorteo del Mundial 2026 que se hará el próximo viernes 5 de diciembre en Washington.

“Es un evento muy corto, pero es un buen momento para estar los tres (el primer ministro Mark Carney y el presidente Donald Trump) juntos, dando esta imagen de América del Norte unida”, dijo en su ‘mañanera’ de este miércoles 3 de diciembre.

¿Sheinbaum y Trump se reunirán el viernes 5 de diciembre?

Cuestionada sobre si su visita a Washington significa que tendrá su primer reunión cara a cara con Donald Trump, Sheinbaum aclaró lo siguiente.

“Todavía no está definido. En caso de que sí, será una reunión muy breve”, acotó.

Sheinbaum y Trump iban a tener su primer encuentro en la cumbre del G7 en Canadá, pero el presidente de EU regresó a Washington antes de tiempo debido a la crisis de lanzamientos de misiles entre Israel e Irán.

En su primer año de Gobierno, Sheinbaum habló varias veces con Trump debido a la decisión de EU de aplicar aranceles a México. En esas llamadas, el presidente de EU también ofreció ayuda militar para combatir a los cárteles del narcotráfico, un ofrecimiento rechazado por la morenista.

La FIFA fue cuestionada sobre la violencia en regiones de México de cara a la organización del Mundial 2026. Jurgen Mainka, director del organismo en México, dio su ‘espaldarazo’ al Gobierno de Sheinbaum al destacar la colaboración que existe con ellos.

“Estamos seguros y confiados que los protocolos darán buenos resultados para todos los aficionados, todos los equipos y todos los árbitros en 2026”, dijo en noviembre.

Sorteo del Mundial 2026: ¿En qué grupo estará México?

Como países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá ya tienen asignado el grupo del que serán cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026.

La FIFA determinó que México encabezará el Grupo A con lo que también tiene asignado el partido inaugural del Mundial 2026 el próximo jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca (Banorte).

Canadá será enviada al Grupo C, mientras que Estados Unidos (que tendrá la mayoría de los partidos del Mundial 2026) encabezará el Grupo D. Las pelotitas de los países anfitriones estarán identificadas por colores: verde para México; rojo para Canadá, y azul para EU.

FIFA ‘protegerá’ a España y Argentina en Sorteo del Mundial 2026

España y a Argentina, campeona de Qatar 2022, quedarán separadas en el sorteo del Mundial 2026, de manera que si ambos ganan sus grupos, solo podrían enfrentarse en la final.

Si uno de los dos equipos no logra ganar su grupo, la ‘protección’ que los mantiene separados hasta la final desaparece, explicó la FIFA la semana pasada. En ese caso, España y Argentina podrían enfrentarse antes, con la semifinal como el primer cruce posible, según el diseño del cuadro de eliminación directa del Mundial 2026.

Esto garantiza que, aunque alguno no termine primero de su grupo, los dos equipos más fuertes aún no se encontrarán en rondas previas, como los cuartos de final. Esta fórmula, que se replicará también con Francia e Inglaterra, el tercero y el cuarto clasificados, tiene como objetivo “garantizar el equilibrio competitivo”.

Con información de EFE