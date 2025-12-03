Aumento al salario mínimo: ¿De cuánto será en 2026?

En ‘la mañanera’ de este miércoles 3 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum respondería si asistirá al sorteo del Mundial 2026 que tendrá lugar el viernes 5 en Washington.

La mandataria pospuso su respuesta hasta esperar la confirmación de sus pares, Donald Trump y Mark Carney. Ahora se habla de la posibilidad de concretar la primera reunión con el presidente estadounidense desde que llegó al poder.

Sheinbaum acuerda incremento del salario mínimo del 13 por ciento

Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, informó que el próximo año el salario mínimo tendrá un aumento del 13 por ciento, lo que representará 315.04 pesos diarios y 9 mil 582.47 pesos mensuales en la Zona General.

En la Zona Libre de la Frontera Norte, el incremento salarial será del 5 por ciento para pasar de 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios, equivalentes a 13 mil 409.80 pesos al mes.

La presidenta Claudia Sheinbaum refirió que este aumento fue parte de un consenso con los empresarios y con este esfuerzo esperan que para 2030 cada trabajador reciba hasta 2.5 canastas básicas.

Sheinbaum confirma que sí irá a sorteo del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que asistirá el próximo viernes 5 de diciembre a Washington para participar en el sorteo del Mundial del 2026.

Recordó que se trata de un evento corto, pero que el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que “el presidente Trump estaría contento de recibirnos”.

No confirmó si tendrá una reunión con sus homólogos y en caso de hacerlo dijo que sería un encuentro breve.

“Yo creo que sí voy a ir. Mañana les platicamos cómo va a estar. Es un evento muy corto, ayer hablé con el presidente de la FIFA y también Secretaría de Relaciones Exteriores, tuvo conocimiento a través del Departamento de Estado de Estados Unidos que por supuesto que estoy invitada y que el presidente Trump estaría contento de recibirnos allá”, mencionó.

Sheinbaum propondrá a 3 mujeres para dirigir la FGR

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que envió la terna con el nombre de las tres mujeres que consideró como candidatas para quedar al frente dela Fiscalía General de la República (FGR).

No reveló los nombres de los tres perfiles que envió al Senado de la República. Defendió su decisión al asegurar que “es tiempo de mujeres”.

Ahora queda que las tres candidatas compadezcan ante el Senado y tendrán que responder a preguntas de los legisladores.

Sheinbaum descarta repunte de la inflación por aumento al salario mínimo en 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó la posibilidad de que el incremento del salario mínimo del 13 por ciento en gran parte del país provoque un aumento en la inflación.

“No tiene impacto en la inflación, es decir, lo que representa la parte laboral en costo de producción no implicaría incrementos ni en los productos y, por lo tanto, tampoco en la inflación”, afirmó la mandataria.

Por su parte, el secretario del Trabajo recordó que con los anteriores incrementos, se ha aumentado hasta 145 por ciento, y eso -supuestamente- no ha significado incremento de inflación.

“Nunca se hace una propuesta que esté por encima o fuera de los cálculos que se tengan establecidos. A la fecha ha habido un incremento de cerca del 145 por ciento y eso no ha significado un incremento en inflación”, comentó el secretario.

Reducción de la jornada laboral: ¿Hasta cuántas horas extras podrás trabajar?

Otra de las peticiones por atender para las y los trabajadores es la semana laboral de 40 horas. Marath Bolaños refirió que la propuesta plantea una reducción gradual de dos horas para los próximos años. Esta propuesta será enviada al Congreso para iniciar su estudio y eventual aprobación antes del fin del periodo de actividades el 15 de diciembre.

De acuerdo con lo previsto en la reforma, la jornada reducirá a partir de 2027 con 46 horas; en 2028, 44 horas; en 2029, 42 horas; y en 2030, 40 horas. Esta medida responde a la preocupación de los empresarios de no aplicarse de forma inmediata.

¿Habrá horas extras?

El secretario del Trabajo y Previsión Social explicó que habrá una modificación para que los trabajadores no puedan trabajar más de 12 horas extraordinarias a la semana, las cuales deberán distribuirse a lo largo de los días laborales.

Recordó que por trabajar horas extras los trabajadores deben recibir una doble remuneración y que es decisión de los empleados realizarlas.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum del 2 de diciembre?

Durante la mañanera del 2 de diciembre, se presentó un nuevo programa que será complemento de la estrategia Salud Casa por Casa, se trata de las Farmacias de Bienestar.

Consiste en módulos donde las personas mayores o con alguna discapacidad podrán surtir sus recetas que les entrega el personal de Salud Casa por Casa.

Este inició en cuatro puntos del Estado de México y la mandataria prevé que el próximo año se extienda por todo el país.

A la par, negó que haya indicios de que las remesas se utilicen para el lavado de dinero luego de la alerta por parte del Departamento del Tesoro y sobre las nuevas medidas que se implementarán para realizar transacciones transnacionales.