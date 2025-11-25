Salario mínimo 2026: ¿Qué empresas están en riesgo por el aumento al sueldo a los mexicanos?

En su columna, Enrique Quintana advierte que en los círculos empresariales persiste la preocupación por el alza en los costos que enfrentan. (Foto: Especial)

‘Ahí te dejo estos dos pesos’. Los ojos están puestos en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) que la próxima semana prevé anunciar de cuánto será el aumento al salario mínimo para el próximo año, acción que beneficiará a mexicanos, pero que afectará a empresas.

Aunque el porcentaje de aumento todavía no se determina de manera oficial, expertos afirman que el alza al minisalario del próximo año se perfila hacia un 11 o 12 por ciento.

Se espera también que el anuncio se haga los primeros días de diciembre, como lo ha hecho en años anteriores.

¿De cuánto será el aumento al salario mínimo?

En su columna de este martes, Enrique Quintana explica que desde el 2018 el aumento al salario mínimo ha oscilado entre el 11 y 12 por ciento, por lo que confía en que esta cifra prevalezca este año.

Agrega que este porcentaje debe ser aprobado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la cual está integrada por representantes del sector obrero, del sector patronal y del gobierno.

“Para fijar el incremento se requiere mayoría, aunque usualmente se busca el consenso”, señala.

Quintana señala que la cifra de 11 o 12 por ciento está alineada con el objetivo gubernamental de que el salario mínimo alcance el equivalente a 2.5 canastas básicas hacia 2030.

“El Inegi estableció el pasado 12 de noviembre que el costo de la canasta básica (alimentaria y no alimentaria) es de 4,759.91 pesos. Dos y media veces ese valor equivale a 11,899.77 pesos; es decir, a precios actuales, ese sería el salario mínimo mensual en 2030”, indica el columnista.

¿En cuánto tendría que quedar el salario mínimo en 2026?

En el texto titulado ‘El doble filo del salario mínimo’, Enrique Quintana explica que actualmente, el salario mínimo vigente (fuera de la zona fronteriza) es de 278.80 pesos diarios, lo que implica 8,364 pesos mensuales.

Es decir, alcanza para 1.75 veces la canasta básica, según las cifras del Inegi.

Detalla que para alcanzar la meta oficial, el salario mínimo tendría que avanzar a 1.90 veces en 2026; 2.05 en 2027; 2.20 en 2028; 2.35 en 2029, hasta llegar a 2.5 en 2030.

“A precios actuales, la meta de 2026 implicaría que el salario mínimo se ubicara en 2026 en alrededor de 9,043 pesos mensuales, equivalente a un incremento de 8.1 por ciento”, señala.

Quintana resalta que si el aumento fuera como el del año pasado (12 por ciento), el poder adquisitivo ascendería a 1.97 canastas básicas.

¿Qué empresas se verán afectadas por el aumento al salario mínimo?

Aunque parezca algo positivo, hay empresas que padecerán el aumento al salario mínimo.

En su columna, Enrique Quintana advierte que en los círculos empresariales persiste la preocupación por el alza en los costos que enfrentan las pequeñas empresas.

“Uno de los argumentos más reiterados es que los incrementos no solo afectan al mínimo, sino también al salario medio de cotización, la referencia más sólida sobre el salario promedio del sector formal”, indica.

Explica que entre 2018 y la fecha actual, el salario medio de cotización ha aumentado 76.7 por ciento, mientras que la inflación acumulada en ese periodo es de 39.8 por ciento. El salario real, por tanto, ha crecido 26.3 por ciento.

Alerta que esta dinámica puede llevar a las empresas a cerrar o a migrar a la informalidad.

“El discurso oficial insiste en que el salario mínimo estaba rezagado. Es un hecho. Pero eso no implica que las Pymes tengan margen suficiente para absorber los incrementos por venir”, destaca.

Enrique Quintana señala que los grandes empresarios no tendrán problemas en ajustarse al incremento del salario mínimo, serán las pequeñas y medianas empresas las que se las verán difícil.

“Ni modo: la visión del gobierno es que los empresarios abusan y pagan poco”, asevera.