‘Mejor nadota’: Supermercados pagan menos del mínimo a sus empleados

En medio de la expansión continua de las cadenas de autoservicio, abarroteras y tiendas de conveniencia, los trabajadores de estas empresas luchan para llegar a fin de mes con dinero suficiente, debido a los bajos salarios que suelen recibir.

Las 15 principales cadenas de autoservicio, abarroteras y unidades de conveniencia en México ofrecen sueldos de entre 4 mil 774 pesos mensuales en promedio por jornadas de más de ocho horas y apenas un día de descanso, de acuerdo con un sondeo realizado por El Financiero con trabajadores y datos de plataformas de empleo como Indeed y Glassdoor.

Los 4 mil 774 pesos mensuales, se ubican 56 por ciento debajo de los 7 mil 468 pesos aprobados como salario mínimo para este 2024.

Súper Che y Supercito de Chedraui son las que menor sueldo ofrecen en sus puestos de auxiliar, cajero y gerente, con un promedio de 4 mil 200 pesos, con prestaciones de Ley, bonos y vales de despensa. Seguidas por Tiendas Neto que otorga prestaciones de Ley y su sueldo promedio es de 5 mil 950 pesos.

“No hay utilidades, ni se respeta la Ley. Necesitaba un trabajo de medio tiempo que me permitiera poder tener otras ocupaciones durante el día, pero fue un total fiasco, eres ayudante general, cajera, acomodadora, personal de limpieza y encargada, sin mencionar que los turnos son horribles por la falta de personal había días en que era obligada a entrar de 6 de la mañana y salir a las 11 de la noche, obviamente en todo ese tiempo no tienes ni lugar para sentarte o tiempo para comer”, apuntó Daniela que ingresó como Auxiliar para Tiendas Neto.

Además de los bajos salarios, muchos empleados enfrentan prácticas laborales injustas, como la falta de beneficios, la programación irregular y la falta de oportunidades de crecimiento profesional, condiciones que también tienen un impacto negativo en su productividad.

Luisa y Dafne, empleadas de Walmart y Tiendas 3B, respectivamente, denunciaron que en sus sucursales existe un ambiente laboral hostil, misoginia, acoso, tiempo extra sin pago y faltas de respeto como gritos por parte de los jefes.

“La mejor posición es la de asociado de ventas, ya que por lo mucho recibes regaños de tu Gerente de tienda, existe favoritismo y no hacen nada para solucionar el acoso laboral”, opinó Dafne.

La equidad de género también se hace presente en el comercio minorista que empleó al cierre del año pasado a 16.8 millones de personas, donde el 56.4 por ciento de esa población son mujeres cuyo sueldo es 25.7 por ciento menor al de los hombres, arrojan datos de la Secretaría de Economía.

Detrás de los brillantes escaparates y los estantes rebosantes de productos, hay una cruda realidad para los empleados de las tiendas que nos surten los productos básicos, desde cajeros hasta personal de almacén, a menudo enfrentan condiciones laborales precarias y salarios que apenas cubren sus necesidades básicas.

“Los horarios son un asco, ni siquiera me dijeron que se trabajaba nueve horas al día con un día de descanso entre semana, el sueldo miserable, no solo tienes que ser cajero también tienes que ser promotor y eso no lo mencionan en la entrevista”, expresó Rubén, cajero y vendedor de Soriana.

Las cadenas con menor satisfacción por parte de sus empleados son Tiendas Neto y Círculo K con 37 por ciento, seguido de Tiendas 3B con 38 por ciento y Bodega Aurrerá con 40 por ciento. Por el contrario, de las mejor evaluadas las lidera Costco con 89 por ciento, City Market con 63 por ciento, y Súper Che junto con Supercito con 60 por ciento.

Las que pagan más del mínimo

Ocho de las 15 cadenas analizadas ofrecen sueldos promedios que superan el salario mínimo, con Oxxo en 7 mil 950 pesos, seguidas de Chedraui, 7-Eleven, City Market, Soriana, Walmart, Walmart Express, Zorro Abarrotero y hasta Tienda 3B con 12 mil 500 pesos.

“El 73 por ciento de los trabajadores del comercio minorista buscan nuevas oportunidades laborales que ofrezcan una mejor compensación, esto motivado por los aumentos de precios y la inflación”, apuntó la consultora RetailWire.

Para la retención laboral, la consultora encontró que la mitad de los trabajadores buscan un alza salarial de entre el 15 y el 25 por ciento, el resto de los empleados iría por un aumento del 5 al 10 por ciento.

El 40 por ciento de los trabajadores del comercio minorista considera estresante el proceso de búsqueda de un nuevo puesto, esto porque el 32 por ciento de los trabajadores tienen malas experiencias en sus interacciones pasadas con los gerentes de contratación y las empresas a las que postularon; y otro 51 por ciento tuvo muchas dificultades para encontrar empleo.

La consultora RetailWire recomendó a las cadenas comerciales hacer revisiones salariales periódicas, realizar análisis comparativos con los estándares de la industria, e implementar y cumplir programas de incentivos.