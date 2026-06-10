‘Simulacro’ para la inauguración del Mundial 2026: Sismo magnitud 4.4 se siente en CDMX

Un sismo fue detectado la tarde de este miércoles 10 de junio por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), sin que fuera necesario activar la alerta sísmica en la Ciudad de México, que se prepara para la inauguración del Mundial 2026.

De acuerdo con el reporte emitido por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), el movimiento telúrico ocurrió a las 17:36:41 horas y tuvo un epicentro cercano a la costa de Guerrero, específicamente a 10 kilómetros al oeste de San Marcos.

El organismo explicó que el evento sísmico no alcanzó los parámetros necesarios para activar el sistema de alerta temprana, por lo que no se emitió aviso preventivo a la población.

Tras el movimiento, autoridades capitalinas informaron que el sismo fue percibido en algunos puntos de la ciudad, aunque sin representar riesgo que justificara la activación de la alerta.

Además, señalaron que fueron desplegados los protocolos de seguridad correspondientes.

¿Por qué no se activó la alerta sísmica?

Según el informe oficial del SASMEX, el sismo detectado el 10 de junio “no ameritó alerta sísmica” debido a que la energía radiada durante los primeros segundos del evento no superó los niveles preestablecidos para la activación del sistema.

El organismo detalló que la estimación inicial de energía es uno de los factores clave que se analizan para determinar si un movimiento telúrico puede generar afectaciones significativas en las zonas de cobertura de la alerta.

Además, indicó que el epicentro podría ubicarse dentro del área marcada en el círculo rojo mostrado en el mapa preliminar difundido por el sistema.

Se activan protocolos de seguridad en la CDMX

La información difundida por el SASMEX señala que el sensor más cercano al evento se localizó en la costa de Guerrero, a 10 kilómetros al oeste de San Marcos.

Autoridades informaron que el sismo fue percibido en la ciudad, aunque sin ameritar la activación de la alerta sísmica.

Como parte de los procedimientos establecidos, se pusieron en marcha los protocolos de revisión y seguridad para descartar incidentes relacionados con el movimiento telúrico.