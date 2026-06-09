Mundial 2026, a medio gas: Ocupación hotelera y vuelos a CDMX no logran meta a 2 días de la inauguración

La expectativa de reservas de alojamientos en la Ciudad de México para el arranque del Mundial de Futbol 2026 fue demasiado optimista y, a menos de una semana del inicio de la justa deportiva, los hoteles de la capital mexicana tienen niveles de cuartos ocupados similares a los registrados en un mes de junio.

Además, las reservas de boletos de avión hacia y desde la Ciudad de México están por debajo de las registradas el año pasado, por lo que la llegada de viajeros a la capital será menor a la registrada durante el periodo de junio a julio del año pasado.

De acuerdo con fuentes hoteleras consultadas por El Financiero, la ocupación promedio en la Ciudad de México, con corte al 8 de junio, es de apenas 65 por ciento para el día del partido inaugural, el que mayor demanda se espera capte.

“Está por debajo de las expectativas, como un junio normal”, refirió una de las fuentes consultadas por este medio.

Esto pone en duda la cantidad de viajeros internacionales que llegarán a México con motivo del evento deportivo, pues para el resto de los días rondará el 45 por ciento.

Aunque el gobierno capitalino estima un volumen alto de viajeros, alrededor de 5.5 millones solo en la capital del país, lo cierto es que los Mundiales de Futbol no atraen a las multitudes internacionales previstas, pues las plazas limitadas en los estadios muestran que se desplaza menos de un millón de extranjeros hacia el país-o países-sede.

El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Antonio Cosío, indicó que en los últimos días las reservas hoteleras en la capital han presentado un menor dinamismo.

“Las perspectivas en la Ciudad de México se ve que van por buen camino aunque en los últimos días ha habido un pequeño peor desempeño, como que se ha alentado un poquito el ritmo de las reservaciones, pero sigue siendo buena”, refirió el empresario turístico.

En la Ciudad de México, en donde se realizará el partido inaugural el siguiente jueves, las reservas hoteleras han avanzado lentamente después de que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) liberó la totalidad de los boletos para los juegos y se definieron los partidos de todos los grupos.

En ese sentido, entre marzo y abril, las reservas en libros de los hoteles en la capital del país rondaba el 36 por ciento, mientras que los cuartos registrados en los libros en los dos meses anteriores al inicio de la justa deportiva e, incluso en mayo, cuando se esperaba se dispararan en viajes de última hora, no avanzaron conforme a los esperado.

Hoteleros de CDMX advirten que tarifas podrían elevarse hasta 300%

Cuando la FIFA comenzó a liberar los boletos y los enfrentamientos entre selecciones nacionales se definieron, los hoteleros de la Ciudad de México advirtieron que las tarifas podrían elevarse hasta en 300 por ciento en promedio con respecto al nivel que usualmente tienen en el verano.

Sin embargo, esto tampoco ocurrió de manera generalizada, pues la demanda, menor a la esperada, también presionó las tarifas para que estas no se elevaran tanto.

Fuentes del sector refirieron a El Financiero que la tarifa promedio para el Mundial en la Ciudad de México ronda los 210 dólares por noche, una cifra similar a la registrada durante la última edición del Gran Premio de México, pero con una menor ocupación proyectada.

Por otro lado, las tarifas en los hoteles más cercanos al Estadio Azteca, como el Fiesta Inn de Periférico, aún tienen disponibilidad con precios que son hasta diez veces mayores en la fecha del arranque del Mundial en comparación con cualquier otro día.

El alojamiento es uno de los componentes de mayor importancia en la derrama económica esperada para el Mundial: de acuerdo con Deloitte, el sector de hospedaje captará alrededor de 412 millones de dólares, siendo la tercera con mayor peso solo después de la gastronomía y el retail.

Menos vuelos para CDMX y Guadalajara pese al Mundial 2026

De entre todas las ciudades sede del Mundial, incluídas las estadounidenses y canadienses, solo dos tienen descensos en el número de boletos de avión comprados para viajar durante la justa deportiva: Ciudad de México y Guadalajara.

Según cifras de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), los boletos reservados desde y hacia la Ciudad de México durante junio y julio tienen una caída del 2.2 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En tanto, el aeropuerto de Guadalajara es el de mayor caída de boletos reservados durante el desarrollo del Mundial, con 3.4 por ciento menos pasajeros previstos para el periodo junio-julio.

Solo Monterrey es el aeropuerto que tiene crecimiento entre las tres sedes mundialistas mexicanas, con un alza del 7.3 por ciento en las reservas de vuelos.

De esta manera, el aeropuerto regiomontano es el segundo aeropuerto con mayor crecimiento de boletos de avión reservados durante el Mundial, solo por debajo de Kansas City.

“La disminución de las reservas en algunas ciudades mexicanas anfitrionas podría reflejar una curva de reservas más tardía, su mayor dependencia de los viajeros regionales y de corta distancia, y la fase del torneo”, refirió la IATA en un informe.