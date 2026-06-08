Estadio Ciudad de México: Todos los partidos del Mundial 2026 en el ‘Azteca’

El Estadio Ciudad de México alberga partidos de la fase de grupos y de las eliminatorias del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock)

El Estadio Ciudad de México es uno de los escenarios principales de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y alberga algunos de los encuentros más importantes del torneo. El inmueble es una de las tres sedes mexicanas elegidas para recibir partidos del Mundial 2026 junto con Guadalajara y Monterrey.

La capital del país tiene el privilegio de recibir el partido inaugural de México contra Sudáfrica. Además, el recinto también es escenario de encuentros de la fase de grupos y rondas de eliminación directa.

Con ello, el estadio vuelve a escribir una página histórica en el futbol internacional al convertirse en el primero en albergar partidos de tres Copas del Mundo diferentes, luego de haber sido sede en México 1970 y México 1986.

El Estadio Ciudad de México es la sede elegida para la inauguración del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Tomás Pérez de la Cruz)

¿Cuándo y a qué hora son los partidos de la Selección Mexicana en el Estadio CDMX?

El encuentro más esperado es el partido inaugural entre México y la Selección de Sudáfrica, correspondiente al Grupo A, donde también compiten Corea del Sur y Chequia.

El debut del combinado dirigido por Javier Aguirre está programado para el jueves 11 de junio de 2026. El silbatazo inicial será a la 1:00 p.m., tiempo del centro de México, una vez concluida la ceremonia inaugural, que contará con la participación de artistas como Shakira y Alejandro Fernández.

Posteriormente, la Selección Mexicana regresa al Estadio Ciudad de México para disputar su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026. El rival será Chequia en un duelo que podría resultar determinante para definir el liderato del sector o incluso la clasificación a la siguiente ronda.

Este partido está programado para el miércoles 24 de junio a las 7:00 p.m., tiempo del centro de México.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en la CDMX?

Además de los partidos de la Selección Mexicana, el Estadio Ciudad de México recibirá otros encuentros de gran relevancia durante la Copa del Mundo.

Estos son los partidos confirmados para la sede capitalina:

México vs. Sudáfrica (Grupo A) – Jueves 11 de junio, 1:00 p.m.

Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K) – Miércoles 17 de junio, 8:00 p.m.

México vs. Chequia (Grupo A) – Miércoles 24 de junio, 7:00 p.m.

Primero del Grupo A vs. Mejor tercer lugar de los grupos C, D, F, G o H (Dieciseisavos de final) – Martes 30 de junio.

Ganador del Partido 79 vs. Ganador del Partido 80 (Octavos de final) – Domingo 5 de julio.

La presencia de encuentros de eliminación directa confirma la importancia de la Ciudad de México dentro de la organización del torneo, ya que será una de las sedes donde comenzará la lucha por el campeonato en las fases decisivas.

México juega dos veces en el Estadio CDMX para el Mundial 2026 (Foto: EFE).

¿Por qué el Estadio Ciudad de México es histórico para los Mundiales?

La relevancia del inmueble va mucho más allá de la edición de 2026. El estadio fue escenario de dos de las finales más recordadas en la historia de los mundiales.

En 1970 presenció la coronación de Brasil liderado por Pelé tras vencer a Italia, mientras que en 1986 fue el escenario donde Diego Armando Maradona levantó el trofeo con Argentina después de derrotar a Alemania Federal.

Gracias a la Copa Mundial de 2026, el recinto se convertirá en el primer estadio del planeta en recibir partidos de tres diferentes ediciones mundialistas, una marca que lo coloca como uno de los inmuebles más emblemáticos del futbol internacional.

Además, para recibir el torneo fue sometido a una serie de remodelaciones enfocadas en mejorar la experiencia de los aficionados, modernizar sus instalaciones y cumplir con los estándares establecidos por la FIFA.

El Estadio Ciudad de México fue remodelado para el Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Cuándo y dónde es la final del Mundial 2026?

Aunque México tendrá el partido inaugural y varios encuentros de fases eliminatorias, la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no se disputa en territorio mexicano.

El encuentro que define al campeón está programado para el domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, inmueble que para el torneo operará bajo el nombre de New York New Jersey Stadium.

La sede tiene capacidad para más de 80 mil espectadores y fue elegida por la FIFA para albergar el partido más importante del certamen, donde se conocerá al sucesor de Argentina como campeón del mundo.