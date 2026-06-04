‘Son complicados’: ‘Vasco’ Aguirre se retracta tras afirmar que el grupo de México está de ‘a pechito’

Javier Aguirre aseguró sentirse tranquilo e ilusionado por encarar su tercer mundial al frente de la Selección Mexicana. [Fotografía. Cuartoscuro]

Para que no se confíen los muchachos, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, descartó que el grupo de México en el Mundial 2026 esté ‘de pechito’ para avanzar a las rondas eliminatorias.

Al ser cuestionado sobre sus declaraciones en un podcast donde participó con Cuauhtémoc Blanco, el entrenador nacional matizó sus palabras y aclaró que sus comentarios los dijo en un momento de cotorreo.

“Estamos echando desmadre. Imagínate, son equipos muy complicados, muy serios. Estamos ahí. Es como ustedes, de repente, se echan sus shows. Pues es un show, no es nada oficial”.

Sobre los rivales, el entrenador puso especial énfasis en Sudáfrica, rival al que enfrentará en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, y al que calificó como un equipo fuerte y en crecimiento, además de recordar antecedentes ante ese combinado.

“Sudáfrica es un equipo que lo ha hecho muy bien, que me ganó en la Copa África, por cierto, en Egipto, y ya nos enfrentamos hace algunos años”.

Respecto a que será su tercer Mundial al frente del cuadro tricolor, el ‘Vasco’ Aguirre aseguró que se siente ilusionado y tranquilo, sensaciones que ha buscado transmitir a sus jugadores.

“Estoy muy, muy tranquilo, muy ilusionado. Veo mi grupo de trabajo, veo a mis jugadores, estoy de verdad muy agradecido, muy agradecido, porque es increíble que esté yo aquí, a unos días del gran evento mundial en mi casa. Soy un afortunado”.

Javier Aguirre Javier Aguirre va por su quinto Mundial: tres como entrenador, uno como auxiliar y otro más como jugador (Foto: Cuartoscuro).

¿Cómo llega la Selección Mexicana al Mundial 2026 según Javier Aguirre?

Javier Aguirre aseguró que los 26 jugadores que forman parte de la Selección Mexicana llegan en condiciones óptimas tanto en lo físico como en lo mental, luego de la preparación previa al torneo.

El extécnico del Mallorca y del Osasuna destacó la evolución del grupo y el estado de sus jugadores en la antesala del debut. De igual forma, subrayó la recuperación de futbolistas que presentaban molestias, como César Huerta o Alexis Vega, lo que le permite contar con una plantilla prácticamente completa.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la convocatoria oficial de Javier Aguirre: el llamado de cuatro centros delanteros para el Mundial.

Ante esa situación, el ‘Vasco’ justificó la decisión desde lo táctico, al considerar la posibilidad de utilizar dos atacantes durante los partidos. Además, calificó como un ‘lujo’ prescindir de cualquiera de los delanteros en la convocatoria.

“Puedes jugar con dos puntas en cualquier momento del torneo, porque son jugadores de contrastada calidad, porque el momento que vive González es espectacular. Memote es muy distinto a los otros tres y la calidad de Santi y de Raúl está más que contrastada. Entonces, era un lujo, a mi juicio, prescindir de cualquiera de estos cuatro”.

A una semana del debut mundialista, Javier Aguirre reconoció que aún no tiene definido el equipo titular para enfrentar a Sudáfrica y que el cuadro que salga en el amistoso ante Serbia no será el equipo titular.

“Hoy no lo sé realmente”.

¿Cuándo son los próximos partidos de la Selección Mexicana?

México encara su último partido de preparación antes del Mundial 2026 ante Serbia en la cancha del Estadio Nemesio Díez. El equipo europeo es actualmente dirigido por un ‘viejo lobo de mar’ que dirigió a Tigres y Chivas, Veljko Paunović.

Posteriormente, el equipo tricolor arrancará su participación en la justa mundialista ante Sudáfrica, rival al que, por coincidencias de la vida, ya enfrentó en la inauguración del Mundial de 2010 en el Soccer City de Johannesburgo. En aquel encuentro empató 1-1 con anotación de Rafael Márquez, quien asumirá para el próximo ciclo mundialista las riendas de la selección.

Los partidos de México en la justa mundialista en casa son:

11 de junio de 2026 - México vs Sudáfrica - Estadio Ciudad de México

- Estadio Ciudad de México 18 de junio de 2026 - México vs Corea del Sur - Estadio Guadalajara

- Estadio Guadalajara 24 de junio de 2026 - México vs Chequia - Estadio Ciudad de México

De esta forma, Javier Aguirre dejó claro que la Selección Mexicana no puede caer en excesos de confianza de cara a la Copa del Mundo, donde enfrentará a rivales con argumentos suficientes para competir.