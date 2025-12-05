‘No hay líderes en la Selección’: Cuauhtémoc Blanco se suma a las críticas contra México rumbo al Mundial

Cuauhtémoc Blanco asegura que no hay una figura relevante en la Selección Mexicana que funja como líder.

La Selección Mexicana se coloca en el centro del debate tras el sorteo del Mundial 2026. Mientras definieron que México comparte el Grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur y un equipo europeo por definir, surgieron voces críticas sobre el estado actual del equipo dirigido por Javier Aguirre. Entre ellas destaca Cuauhtémoc Blanco, quien reitera que el problema central es la ausencia de un líder nato.

El exdelantero, figura del Mundial de 1998, asegura que México enfrenta un escenario complejo antes de la Copa del Mundo 2026, que tiene el partido inaugural en casa.

El análisis de Blanco se centra en un punto medular: el desempeño del Tricolor en meses recientes, pues acumula una racha de seis partidos sin victoria, incluidos los tropiezos ante Colombia y Paraguay.

¿Qué dijo Cuauhtémoc Blanco de la Selección Mexicana?

Durante el Especial Post Sorteo Mundialista de FOX Sports, el exGobernador de Morelos reconoce la jerarquía de futbolistas como Edson Álvarez o Raúl Jiménez, pero insiste en que ninguno asume el papel de conducción dentro del vestidor.

“Yo lo he dicho muchas veces, aunque les duela, no hay líderes en la Selección”, afirma en la transmisión especial donde se comentaron temas como el grupo de México en el Mundial 2026.

Javier Aguirre es el entrenador de México y Raúl Jiménez el llamado a ser el líder del equipo. (Foto: EFE).

Su postura apunta directamente a la necesidad de que el equipo recupere orden, intensidad y compromiso antes del torneo que lo tendrá como anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. “Hay calidad, pero hay que tener personalidad en el campo (…) estás en México, te tienes que tirar de cabeza”, señala.

‘Tricolor’ necesita unirse como equipo, asegura Cuauhtémoc Blanco

Blanco evoca una experiencia previa para reforzar su postura. En la antesala de Francia 1998, el equipo vivió críticas intensas y una cadena de derrotas, pero la reacción interna —explica— marcó la diferencia.

“En el Mundial del 98 (…) perdimos muchos partidos previos (…) pero nosotros nos juntamos de ‘hay que ponernos las pilas’”, relata. Según él, la Selección actual necesita replicar esa capacidad de asumir presión y responder ante las observaciones de sus propios compañeros.

“Lo más importante, es que hay que hacer un grupo, hablarse (…) hablar de frente, como antes lo hacíamos. Nos decíamos, ‘cabrón, tienes que correr, no estás corriendo’”.

Grupo A: el análisis de Blanco sobre los rivales de México en el Mundial 2026

Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista del América, considera que el ‘Tricolor’ parte con un escenario favorable, pues el Grupo A en la Copa del Mundo a celebrarse el próximo año no se ve con rivales tan fuertes como en los llamados ‘grupos de la muerte’.

México está en el Grupo A del Mundial 2026. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock)

“Yo lo veo facilito. La Selección no ha jugado bien, pero tendrá muchas posibilidades de pasar el grupo”. Además, asegura que el apoyo del público será un factor importante en el Estadio Azteca renovado.

¿Cuál es el rival más fuerte para México en el Grupo A según Cuauhtémoc Blanco?

De los tres rivales del Grupo A, el exdelantero advirtió que Corea del Sur representa el mayor riesgo gracias a la velocidad de sus jugadores, y destaca que su estilo suele complicar a los equipos dirigidos por Aguirre.

“No hay que descartar a los coreanos, que corren, corren y no se cansan de correr los 90 minutos. México tiene que estar muy bien preparado si quiere pasar a la siguiente fase”, expresa. Aun así, insiste en que México tiene condiciones a su favor, con la localía como una de las principales ventajas del equipo mexicano.

“Claro que el Estadio Azteca sí pesa, Pregúntale al extranjero y ven un monstruo, dicen: ‘ay cabrón, qué es esto’. Van a estar concentrados como dos meses, y claro que se tienen que adaptar”, menciona.

La crítica de Hugo Sánchez a la Selección Mexicana y Javier Aguirre

La postura de Cuauhtémoc Blanco coincide con la que expuso Hugo Sánchez en el sorteo del Mundial 2026, quien aseguró que México no cuenta hoy con futbolistas capaces de marcar diferencia por sí mismos.

Hugo Sánchez mencionó en el sorteo del Mundial 2026 que no hay grandes figuras en la actual Selección Mexicana, dirigida por Aguirre. (Cuartoscuro)

“México no tiene grandes individualidades”, señaló Sánchez este viernes en el evento donde se determinó a los rivales de México en la fase de Grupos para el Mundial 2026.

A lo anterior se suma la presión generada por los partidos de preparación anunciados: los duelos ante Portugal (con Cristiano Ronaldo) y Bélgica, que se disputarán en el Estadio Azteca.