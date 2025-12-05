¡Rumbo al quinto partido! México en el sorteo del Mundial 2026 EN VIVO HOY: Conoce a sus rivales

México está en el grupo A para el Mundial 2026. Es el A1; este viernes se define a sus rivales.

México vuelve a encender la ilusión mundialista. Con la mirada puesta en ese ansiado quinto partido, la Selección Mexicana conoce este viernes qué tan empinado será el camino rumbo a la gloria. El sorteo del Mundial 2026 no es solo un protocolo: es el primer gran silbatazo del torneo más ambicioso de la historia, el que marca el destino de 48 selecciones.

Con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sorteo, el Centro Kennedy de Washington D. C. recibe el evento de la FIFA donde se define la estructura final de los 12 grupos y pone rostro a los rivales que acompañan al ‘Tri’ en su aventura.

La selección mexicana asume el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol en un momento de dudas en el que el seleccionador Javier Aguirre reconoce estar con el tiempo en contra para armar un cuadro competitivo. (Foto: EFE/Francisco Guasco).

¿En qué bombo está México en el sorteo del Mundial 2026?

Los tres países anfitriones del Mundial—Estados Unidos, México y Canadá— fueron ubicados en el Bombo 1, una posición que les ofrece un respiro importante al evitar cruces tempranos con las principales potencias del torneo.

Además, la FIFA ya definió su ubicación en la fase de grupos: México es cabeza del Grupo A, Canadá es el líder del Grupo B y Estados Unidos queda al frente del Grupo D.

Las 48 selecciones se reparten en cuatro bombos, organizados de acuerdo con el lugar que cada equipo ocupa en el ranking FIFA, indicado entre paréntesis en la siguiente tabla:

Los posibles rivales de México en el Mundial 2026

México jugará dos partidos en el Estadio Banorte (Azteca) y uno en el Estadio de Guadalajara. Las reglas del sorteo del Mundial 2026 establecen que no puede haber dos países de una misma confederación en un mismo grupo (con excepción de la UEFA), por lo que los rivales del Tri pueden ser:

Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia. Bombo 3 : Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica.

: Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda o alguno de los cuatro equipos clasificados en el repechaje de la UEFA.

¿Cómo se realiza el sorteo del Mundial 2026? Paso a paso

La secuencia comienza con los anfitriones, continúa con la asignación de cabezas de serie y cierra con los bombos restantes. Los grupos se completan hasta que las 48 selecciones queden ubicadas.

Preparación: Los cuatro bombos se llenan con 12 bolas cada uno. Extracción de anfitriones: México (A1 / bola verde), Canadá (B1 / bola roja) y Estados Unidos (D1 / bola azul). Distribución del resto del Bombo 1: Se asignan las nueve selecciones restantes. Asignación de Bombos 2, 3 y 4: Se vacía un bombo antes de avanzar al siguiente. Cierre del sorteo: Concluye cuando se asignan todas las selecciones del Bombo 4.

Fecha, horario y transmisión: ¿Dónde y a qué hora ver el sorteo del Mundial 2026?

La transmisión inicia este viernes a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) y se puede seguir en directo en:

Televisión abierta : Canal 5 y Las Estrellas

: Canal 5 y Las Estrellas Televisión por cable : TUDN

: TUDN Streaming: ViX, canal oficial de YouTube de la FIFA, FIFA.com y redes sociales de la Copa del Mundo

¿Qué selecciones faltan por clasificarse al Mundial 2026?

Seis de las bolas del Bombo 4 aún no tienen país asignado porque esas plazas se definirán hasta marzo. Cuatro de esos lugares corresponden a los repechajes de la UEFA, y los otros dos saldrán de los repechajes internacionales de la FIFA, cuyos partidos se disputarán en México.

En los repechajes europeos, las plazas se reparten así:

Repechaje UEFA A: Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia-Herzegovina.

Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia-Herzegovina. Repechaje UEFA B: Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

Ucrania, Suecia, Polonia o Albania. Repechaje UEFA C: Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo.

Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo. Repechaje UEFA D: Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda.

En las repescas de la FIFA, competirán:

Repechaje FIFA 1: Nueva Caledonia, Jamaica y Congo.

Nueva Caledonia, Jamaica y Congo. Repechaje FIFA 2: Bolivia, Surinam e Irak.

