Copa Mundial de la FIFA 2026: Estadios y Curiosidades por País

La anticipación crece a medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar en Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio. Con 23 ediciones a cuestas, el torneo promete ser un espectáculo inolvidable con emocionantes partidos programados en una variedad de estadios impresionantes. Aquí hay un vistazo a las sedes y algunas curiosidades de cada país anfitrión:

México

Estadio Azteca, Ciudad de México

Ubicación: Tlalpan, Ciudad de México

Tlalpan, Ciudad de México Capacidad: 83,000

83,000 Inauguración: 1966

1966 Partidos de la Copa Mundial 2026: Tres partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos y uno de los octavos de final.

El Estadio Azteca, una leyenda en el mundo del fútbol, ha sido testigo de momentos icónicos en la historia del deporte. Con una capacidad impresionante de 83,000 espectadores, este coloso del fútbol ha sido el hogar del Club América y el Cruz Azul de la Liga MX, así como del equipo nacional de México. Su historia está grabada con hazañas memorables, incluidas las legendarias actuaciones de Pelé y Diego Maradona en finales de la Copa del Mundo.

Estadio Guadalajara, Zapopan

Ubicación: Zapopan, Jalisco

Zapopan, Jalisco Capacidad: 48,000

48,000 Inauguración: 2010

2010 Partidos de la Copa Mundial 2026: Cuatro partidos de la zona de grupos

El Estadio Guadalajara, con su diseño distintivo y su historial de éxitos, será una sede emocionante durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Inaugurado en 2010, este estadio ha sido testigo de la gloria del Club Deportivo Guadalajara, ganando la Copa MX y la Liga de Campeones de la Concacaf. Su ubicación elevada y su diseño esférico lo convierten en una pieza arquitectónica destacada.

Estadio Monterrey, Guadalupe

Ubicación: Guadalupe, Nuevo León

Guadalupe, Nuevo León Capacidad: 53,500

53,500 Inauguración: 2015

2015 Partidos de la Copa Mundial 2026: Tres partidos de la zona de grupos y uno de los 32avos de final.

El Estadio Monterrey, una maravilla moderna con certificación LEED, promete ser un escenario espectacular para los partidos de la Copa Mundial. Hogar del equipo mexicano Monterrey, este estadio ha sido testigo de momentos emocionantes tanto en el fútbol como en eventos musicales, con artistas como Coldplay y Justin Bieber actuando en su escenario.

Canadá

Toronto Stadium, Toronto

Ubicación: Toronto, Ontario

Toronto, Ontario Capacidad: 45,000

45,000 Inauguración: 2007

2007 Partidos de la Copa Mundial 2026: Cinco partidos de la zona de grupos y uno de los 32avos.

El Toronto Stadium, con su estilo inspirado en la Premier League, representa el progreso del fútbol en Canadá. Como la primera sede específica para el fútbol en el país, ha sido testigo del ascenso del Toronto FC y ha sido el escenario de eventos de la MLS y torneos internacionales como la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA en 2014.

BC Place, Vancouver

Ubicación: Vancouver, Columbia Británica

Vancouver, Columbia Británica Capacidad: 54,000

54,000 Inauguración: 1983

1983 Partidos de la Copa Mundial 2026: Cinco partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos y uno de los octavos de final.

El BC Place en Vancouver, con su espectacular ubicación junto al estuario del False Creek, es un hito arquitectónico. Hogar de los Vancouver Whitecaps y los BC Lions, este estadio ha sido testigo de emocionantes encuentros de fútbol y ha acogido eventos de la FIFA en el pasado.

Estados Unidos

Kansas City Stadium, Kansas City

Ubicación: Kansas City, Missouri

Kansas City, Missouri Capacidad: 75,000

75,000 Inauguración: 1972

1972 Partidos de la Copa Mundial 2026: Cuatro partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos de final y uno de los cuartos de final.

El Arrowhead Stadium en Kansas City es conocido por ser el estadio más ruidoso del mundo, según el Libro Guinness de los Récords. Hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL, este estadio ha sido testigo de momentos emocionantes en el fútbol americano y ahora se prepara para recibir la emoción del fútbol mundial.

Atlanta Stadium, Atlanta

Ubicación: Atlanta, Georgia

Atlanta, Georgia Capacidad: 75,000

75,000 Inauguración: 2017

2017 Partidos de la Copa Mundial 2026: Cinco partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos de final, uno de los octavos de final y uno de las semifinales.

El Atlanta Stadium, aunque es relativamente nuevo, se ha ganado un lugar en el corazón de los fanáticos por su ambiente acogedor y sus comodidades centradas en los aficionados. Hogar de los Atlanta Falcons y Atlanta United, este estadio promete ser un lugar emocionante para los partidos de la Copa Mundial.

Boston Stadium, Foxborough

Ubicación: Foxborough, Massachusetts

Foxborough, Massachusetts Capacidad: 65,000

65,000 Inauguración: 2002

2002 Partidos de la Copa Mundial 2026: Cinco partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos de final y uno de los cuartos de final.

El Boston Stadium, en medio de una renovación importante, se está preparando para ofrecer una experiencia excepcional durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Hogar del New England Revolution, este estadio pronto contará con tecnología de vanguardia y comodidades de primer nivel para los aficionados.

Dallas Stadium, Arlington

Ubicación: Arlington, Texas

Arlington, Texas Capacidad: 94,000

94,000 Inauguración: 2009

2009 Partidos de la Copa Mundial 2026: Cinco partidos de la zona de grupos, dos encuentros de los 32avos de final, uno de octavos de final y una semifinal.

El Dallas Stadium es el estadio más grande de la NFL en cuanto a capacidad potencial y ha sido el hogar de los Dallas Cowboys desde su inauguración en 2009. Ahora, este imponente estadio se prepara para recibir a equipos de todo el mundo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Houston Stadium, Houston

Ubicación: Houston, Texas

Houston, Texas Capacidad: 72,220 (expandible a 80,000)

72,220 (expandible a 80,000) Inauguración: 2002

2002 Partidos de la Copa Mundial 2026: Cinco partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos de final y otro de los octavos de final.

El Houston Stadium, con su techo retráctil y su sección ‘Bull Pen’, es un lugar emblemático en el mundo del fútbol. Hogar de la selección nacional de EE. UU. y del Houston Texans de la NFL, este estadio está listo para recibir a los mejores equipos del mundo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los Angeles Stadium, Inglewood

Ubicación: Inglewood, California

Inglewood, California Capacidad: 70,000

70,000 Inauguración: 2020

2020 Partidos de la Copa Mundial 2026: Cinco partidos de la zona de grupos, dos de los 32avos de final y uno de los cuartos de final.

El Los Angeles Stadium, el lugar más nuevo elegido para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2026, promete ser un escenario espectacular para el torneo. Hogar de los Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, este estadio se encuentra en el corazón del sur de California y ofrece una experiencia única para los aficionados.

Miami Stadium, Miami Gardens

Ubicación: Miami Gardens, Florida

Miami Gardens, Florida Capacidad: 65,000

65,000 Inauguración: 1987

1987 Partidos de la Copa Mundial 2026: Cuatro partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos de final, uno de los cuartos de final y uno por el tercer puesto.

El Miami Stadium, con su impresionante ubicación cerca del Océano Atlántico, es un lugar emblemático en el mundo del deporte. Hogar de los Miami Dolphins y sede de eventos como Wrestlemania y el Miami Open de tenis, este estadio promete ofrecer una experiencia inolvidable durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

New York New Jersey Stadium, East Rutherford

Ubicación: East Rutherford, New Jersey

East Rutherford, New Jersey Capacidad: 82,500

82,500 Inauguración: 2010

2010 Partidos de la Copa Mundial 2026: Cinco partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos de final, uno de los octavos de final y la final.

El New York New Jersey Stadium, un estadio multipropósito que alberga a los New York Giants y New York Jets de la NFL, será el escenario de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con una capacidad impresionante y una ubicación privilegiada en el área metropolitana de Nueva York, este estadio promete ser el lugar perfecto para coronar al campeón del mundo.

Philadelphia Stadium, Philadelphia

Ubicación: Philadelphia, Pennsylvania

Philadelphia, Pennsylvania Capacidad: 69,000

69,000 Inauguración: 2003

2003 Partidos de la Copa Mundial 2026: Cinco partidos de la zona de grupos y uno de los octavos de final

El Philadelphia Stadium, hogar de los Philadelphia Eagles de la NFL, ha sido testigo de momentos emocionantes en el mundo del fútbol. Desde su inauguración en 2003, este estadio ha sido sede de eventos de la selección nacional de EE. UU. y la final de la Copa de Oro de la Concacaf de 2015.

San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara

Ubicación: Santa Clara, California

Santa Clara, California Capacidad: 71,000

71,000 Inauguración: 2014

2014 Partidos de la Copa Mundial 2026: Cinco partidos de la zona de grupos y uno de los 32avos de final.

El San Francisco Bay Area Stadium, ubicado en la hermosa costa oeste de California, promete ofrecer una experiencia única durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Hogar de los San Francisco 49ers de la NFL, este estadio ha sido sede de eventos como Wrestlemania y juegos de la NHL.

Seattle Stadium, Seattle

Ubicación: Seattle, Washington

Seattle, Washington Capacidad: 69,000

69,000 Inauguración: 2002

2002 Partidos de la Copa Mundial 2026: Cuatro partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos de final y uno de los octavos de final

El Seattle Stadium, con su forma de herradura única y su ambiente vibrante, es un lugar emblemático en el mundo del fútbol. Hogar de los Seattle Sounders y los Seattle Seahawks, este estadio ha sido testigo de momentos emocionantes en el deporte y ahora se prepara para recibir a los mejores equipos del mundo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.