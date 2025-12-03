¿En qué grupo estará México en el Mundial 2026? Así se definirá el ‘destino’ de la Selección en el sorteo

México ya conoce parte de su destino gracias a que es local (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, fifa.com).

La Selección Mexicana ya conoce una parte de su destino en el Mundial de 2026: será cabeza del Grupo A, según confirmó en su procedimiento oficial del sorteo la FIFA.

La designación se debe a su condición de anfitrión, compartida con Canadá y Estados Unidos, quienes ocuparán las posiciones B1 y D1, respectivamente.

El Tri, ubicado en el Bombo 1 del sorteo de la FIFA para el Mundial 2026, evitará en la fase inicial a selecciones de élite como España, Argentina, Francia, Inglaterra o Brasil. El acomodo garantiza un arranque menos explosivo, pero le puede tocar un rival de menor nivel.

El sorteo del Mundial 2026 es el 5 de diciembre de 2025. (Fotoarte con imágenes de IA Gemini y fifa.com)

¿Cómo funciona el sorteo y qué rivales podría enfrentar México?

El sorteo del Mundial 2026 —que se celebrará el viernes 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington— distribuirá a las 48 selecciones en 12 grupos de cuatro, de los cuales avanzarán los dos primeros de cada sector y los ocho mejores terceros a una nueva ronda de dieciseisavos de final.

Los bombos están organizados a partir del ranking FIFA y la asignación será ascendente: primero el Bombo 1, luego el Bombo 2, 3 y 4, con restricciones:

Cada grupo debe incluir al menos una selección europea , pero no más de dos.

, pero no más de dos. No puede haber dos equipos de la misma confederación, salvo UEFA, que aporta 16 países.

Las plazas pendientes de repechaje (UEFA y torneo clasificatorio multiconfederación) se integrarán exclusivamente en el Bombo 4.

Así, México podría enfrentarse a combinaciones accesibles de grupos como Austria–Sudáfrica–Nueva Zelanda, o tan ásperas como Marruecos–Noruega–Italia, si la Azzurra logra su pase vía repesca, de acuerdo con un análisis de la AP.

El 5 de diciembre se desarrolla el sorteo final del Mundial 2026, en donde se definen los destinos de los 48 equipos en el torneo (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, AP).

Un Tri en duda para el sorteo: ¿Cómo llega la Selección Mexicana?

El momento deportivo no favorece al equipo de Javier Aguirre. El seleccionador reconoció recientemente que “ve cosas que no le gustan” y que el plantel está lejos de su mejor versión tras una serie de amistosos poco alentadores: empates ante Japón, Corea, Ecuador y Uruguay, una goleada 4-0 ante Colombia y una derrota 2-1 contra Paraguay.

La afición ha reaccionado con descontento, y Aguirre ha tenido que alzar la voz: “El que no esté preparado para ser criticado no sirve para estar aquí”, recordó tras los reclamos y abucheos durante los últimos juegos.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Shutterstock).

¿Contra quién jugará la Selección Mexicana en su debut?

México, al ubicarse en el Grupo A, abrirá el Mundial el 11 de junio en el Estadio Banorte (Azteca) de la Ciudad de México. De acuerdo con lo expresado por Aguirre, lo ideal sería un debut ante una selección de bajo ranking para ganar confianza; se trata de algún equipo en el bombo 3 de acuerdo con el acomodo.

Sin embargo, el abanico prevé selecciones con algunos jugadores de talla mundial como Egipto (Mohamed Salah), Noruega (Erling Haaland) o Paraguay, que justamente venció al Tri en su más reciente encuentro. La única excepción es Panamá, al ser de la misma confederación. Estas son las posibles selecciones:

Noruega

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Un sorteo con espectáculo, política y récord de equipos

El evento reunirá a 64 naciones, la cifra más alta para un sorteo mundialista. Habrá presencia de figuras del deporte estadounidense como Tom Brady, Shaquille O’Neal y Wayne Gretzky, además de un espectáculo musical con Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger y Robbie Williams.

La FIFA incluso planea entregar su propio “premio de paz”, probablemente al presidente Donald Trump, quien asistirá junto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

El Sorteo del Mundial 2026 se hará en la capital de EU. (Fotoarte El Financiero) (Fotoarte El Financiero)

¿Cuándo conoceremos el calendario definitivo?

La FIFA publicará el calendario completo un día después del sorteo (6 de diciembre). Pero México ya tiene definidas sus fechas al ser local: