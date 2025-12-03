Claudia Sheinbaum en el sorteo del Mundial 2026: ¿Qué hará la presidenta en el evento de la FIFA?

Claudia Sheinbaum confirmó su asistencia al sorteo de la FIFA para el Mundial 2026. (Fotos: IA Gemini / Cuartoscuro.com).

Claudia Sheinbaum irá al sorteo del Mundial 2026, uno de los eventos más relevantes en la antesala de la Copa de la FIFA que organizan México, Estados Unidos y Canadá.

Su presencia fue confirmada durante la Mañanera del 3 de diciembre, donde la mandataria comentó: “Yo creo que sí voy a ir (al sorteo). Mañana les platicamos cómo va a estar. Es un evento muy corto, ayer hablé con el presidente de la FIFA; Secretaría de Relaciones Exteriores también tuvo conocimiento a través del Departamento de Estado de Estados Unidos de que estoy invitada y que estaría contento el presidente Trump de recibirnos allá”.

El encuentro representa un momento clave tanto en el plano deportivo como en la coordinación política entre los países anfitriones del Mundial 2026. Además, es su primera visita como presidenta a Estados Unidos.

A su parecer, este es un “buen momento para estar los dos presidentes y el primer ministro, dando esta imagen de América del Norte y que nuestro compromiso comercial sigue adelante”. Aunque no ha definido una reunión adicional con Trump, “si fuera el caso sería muy breve”.

El Estadio Azteca se prepara para recibir su tercera inauguración de una Copa del Mundo, dentro del inmueble decenas de trabajadores continúan con los trabajos de remodelación. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

¿Qué hará Claudia Sheinbaum en el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se realiza este viernes 5 de diciembre en Washington y estarán sus homólogos: el presidente Donald Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney.

La presidenta explicó que abrirá la “pelotita” correspondiente a la México en esa sección de la ceremonia donde se definen los 12 grupos del torneo, con un total de 48 selecciones, una cifra inédita para la Copa del Mundo.

“Nada más estaría en la apertura de la pelotita que se acostumbra para ver qué grupo nos tocaría encabezar, ya después nos retiramos y vienen todos los grupos como se van definiendo”, detalló la mandataria.

La selección mexicana asume el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol en un momento de dudas en el que el seleccionador Javier Aguirre reconoce estar con el tiempo en contra para armar un cuadro competitivo. (Foto: EFE/Francisco Guasco).

¿Cómo es el sorteo del Mundial 2026?

La FIFA definió que los anfitriones están colocados en el Bombo 1 con posiciones previamente determinadas: México será A1, Canadá ocupará el sitio B1 y Estados Unidos quedará en el D1.

También tienen designadas “bolas” de colores distintos para facilitar su colocación en el sorteo. En el caso de México, la “pelotita verde” indica el sitio A1 en la estructura del torneo, Canadá es bola roja y Estados Unidos tiene el color azul.

El sorteo se realiza en orden: primero el Bombo 1, luego el 2, 3 y 4. Cada grupo debe cumplir con la regla de confederaciones: no puede haber dos equipos de la misma confederación, excepto en el caso de la UEFA, que puede tener hasta dos selecciones por grupo.

Como anfitrión, México tiene asegurado el primer sitio del Grupo A y el partido inaugural del próximo 11 de junio de 2026 en el Estadio Banorte (Azteca).

A pocos meses de que comience el Mundial del 2026, decenas de empleados realizan los trabajos de remodelación del Estadio Ciudad de México, escenario que albergará, entre otros compromisos, la inauguración de la justa deportiva. Foto: Cuartoscuro (Daniel Augusto)

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo se lleva a cabo este viernes 5 de diciembre de 2025 a las 11:00 horas (tiempo central de México) en el Centro Kennedy de Washington D. C. La transmisión en México es en estas opciones:

Señales abiertas en México: Canal 5 y Las Estrellas

Opciones por TV de paga: TUDN

Plataformas digitales: ViX, el canal oficial de FIFA en YouTube, FIFA.com y las cuentas de redes sociales de la Copa del Mundo

Al día siguiente, el 6 de diciembre, se presenta el calendario completo de partidos, estadios y horarios, la revelación se emite en FIFA.com y su canal de YouTube oficial.

¿Cómo va la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026?

Para el equipo de Javier Aguirre, el sorteo llega en un contexto deportivo complejo. Incluso el entrenador ha reconocido dificultades para consolidar al plantel tras probar cerca de 70 jugadores debido a lesiones, fallas en el rendimiento y dudas en prácticamente todas las líneas del campo.

El seleccionador señaló el pasado 19 de noviembre que observa problemas que creía superados y mencionó limitaciones en ciertos jugadores. Los resultados recientes tampoco han generado estabilidad: derrotas ante Paraguay y Colombia, empates con Japón, Corea, Ecuador y Uruguay, además de un rendimiento irregular en la defensa, el mediocampo y la delantera.

Incluso el portero Luis Malagón, candidato principal para la titularidad, ha tenido una baja de nivel.

Ser anfitrión dará a México ciertas ventajas: evitará a la mayoría de los favoritos en la fase de grupos y debutará en casa ante un rival por definir; sin embargo, Aguirre advierte que el equipo requiere mejorar significativamente para llegar competitivo al verano de 2026.

Antes del torneo, en marzo de 2026 México enfrentará a Portugal en el Estadio Banorte (Azteca) y días después a Bélgica en Chicago.

Con información de EFE.