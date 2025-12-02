Horarios del Gran Premio de Abu Dhabi 2025: ¿Cuándo y a qué hora se define al campeón de F1?

El GP de Abu Dhabi pone fin a la temporada de F1 el 7 de diciembre de 2025. (Foto: Shutterstock).

¡Estamos en un final de temporada de infarto! La Fórmula 1 celebra su último capítulo este fin de semana en el circuito de Yas Marina de Abu Dhabi. Tenemos uno de los escenarios más ajustados de los últimos años luego de que Max Verstappen ganó el Gran Premio de Qatar y puso al campeonato ‘de cabeza’.

El cierre del mundial llega condicionado por lo ocurrido en el GP de Qatar 2025, donde el neerlandés Max Verstappen concretó una victoria estratégica después de aprovechar la parada bajo safety car en la vuelta 7, detonada por el contacto entre Nico Hulkenberg y Pierre Gasly. Esa decisión le permitió colocarse en una posición favorable frente a los McLaren, que optaron por mantenerse en pista y conservar el liderato en condiciones que posteriormente no les beneficiaron.

El resultado hizo que el título, que parecía encaminado para un piloto de McLaren semanas antes, se someta ahora a un análisis más cerrado.

Este domingo, en el GP de Abu Dhabi se define si Verstappen consigue su quinto título, si Norris se convierte en el primer británico campeón desde 2020 o si Piastri logra un cierre inesperado en su búsqueda del primer campeonato.

El campeonato de pilotos de F1 2025 se disputa entre Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastro. (EFE/EPA/ALI HAIDER). (ALI HAIDER/EFE)

Horarios del Gran Premio de Abu Dhabi 2025: ¿A qué hora son prácticas, clasificación y carrera en Yas Marina?

La carrera del GP de Abu Dhabi es el domingo 7 de diciembre de 2025 a las 7:00 horas (tiempo central de México). Este es el cronograma completo para el fin de semana en Yas Marina.

¿Dónde ver la F1 2025 en México?

Si quieres disfrutar del Gran Premio de Qatar 2025 en México, tienes estas opciones:

Sky Sports México: disponible en televisión de paga a través de Izzi TV y Sky+ .

disponible en televisión de paga a través de y . F1TV: la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1, con cobertura completa de entrenamientos, clasificación y carrera.

También puedes seguir la carrera, minuto a minuto, en El Financiero Deportes.

Verstappen, Norris o Piastri: ¿Qué necesitan para ser el campeón de F1 2025?

El fin de semana en Qatar, donde se vivió la última sprint (ganada por Piastri), dejó una clasificación apretada: Norris lidera con 408 puntos, seguido por Verstappen con 396 y Piastri con 392.

No se vivía un final de temporada con tres aspirantes reales al título desde 2010. Este año estos son los escenarios:

Lando Norris: es campeón si sube al podio. También puede coronarse si es 4° o 5° si Verstappen no se lleva la victoria.

es campeón si sube al podio. También puede coronarse si es 4° o 5° si Verstappen no se lleva la victoria. Max Verstappen: necesita podio y que Norris no termine entre los tres primeros.

necesita podio y que Norris no termine entre los tres primeros. Oscar Piastri: requiere ganar o terminar segundo, siempre que Norris y Verstappen no cumplan sus respectivos objetivos.

Con los 25 puntos en juego en Yas Marina y sin carrera sprint en este cierre de campeonato, la definición podría darse tanto en la salida como en las ventanas de paradas, donde la degradación del neumático Pirelli ha sido un factor constante durante la temporada.

Max Verstappen busca su quinto título. EFE/EPA/ALI HAIDER (ALI HAIDER/EFE)

Campeonato de F1 2025 al momento:

Lando Norris – McLaren – 408 pts Max Verstappen – Red Bull Racing – 396 pts Oscar Piastri – McLaren – 392 pts George Russell – Mercedes – 309 pts Charles Leclerc – Ferrari – 230 pts Lewis Hamilton – Ferrari – 152 pts Kimi Antonelli – Mercedes – 150 pts Alexander Albon – Williams – 73 pts Carlos Sainz – Williams – 64 pts Isack Hadjar – Racing Bulls – 51 pts Nico Hülkenberg – Kick Sauber – 49 pts Fernando Alonso – Aston Martin – 48 pts Oliver Bearman – Haas F1 Team – 41 pts Liam Lawson – Racing Bulls – 38 pts Yuki Tsunoda – Red Bull Racing – 33 pts Esteban Ocon – Haas F1 Team – 32 pts Lance Stroll – Aston Martin – 32 pts Pierre Gasly – Alpine – 22 pts Gabriel Bortoleto – Kick Sauber – 19 pts Franco Colapinto – Alpine – 0 pts Jack Doohan – Alpine – 0 pts

Última carrera en Abu Dhabi: ¿Cómo es el circuito de Yas Marina?

El GP de Abu Dhabi suele ser decisivo para Verstappen, quien ha ganado cuatro en este circuito superado solo por Lewis Hamilton, quien tiene cinco victorias: mientras que Norris triunfó en 2024.

El Circuito Yas Marina, ubicado en la isla Yas de Abu Dhabi, es uno de los escenarios más emblemáticos de la Fórmula 1 moderna. Desde su debut en 2009, este trazado se ha consolidado como la sede que usualmente baja el telón de cada temporada.

Lando Norris ganó en Abu Dhabi 2024. (Foto: EFE).

Originalmente, Yas Marina tenía 5,554 km y 21 curvas, pero en 2021 fue remodelado para mejorar la fluidez y los adelantamientos. Tras los cambios, su extensión quedó en 5,281 km con 16 curvas (nueve a izquierdas y siete a derechas). Esta modificación también optimizó sectores completos, especialmente en las zonas lentas, para permitir mejor persecución y maniobra. Se disputa a 58 vueltas.

El Gran Premio de Abu Dhabi es uno de los pocos que inicia con luz natural y termina bajo iluminación artificial.

Nombre del circuito: Yas Marina Circuit

Yas Marina Circuit Ubicación: Isla Yas, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

Isla Yas, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos Longitud: 5,281 km

5,281 km Número de vueltas del GP: 58

58 Distancia total: 306,183 km

306,183 km Sentido: Antihorario

Antihorario Curvas: 16 (9 izquierdas, 7 derechas)

16 (9 izquierdas, 7 derechas) Velocidad máxima: 344 km/h

