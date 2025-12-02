CR7 jugará en el Estadio Banorte (Azteca): México confirma fechas vs. Portugal y Bélgica rumbo al Mundial 2026

Se confirma el partido de México vs. Portugal, donde juega Cristiano Ronaldo, para la inauguración del Estadio Banorte (antes Azteca).

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó dos partidos de preparación que marcan la recta final del camino del ‘Tricolor’ rumbo al Mundial 2026: Portugal y Bélgica, referentes del futbol europeo y que también participarán en el torneo.

La Selección Mexicana de Javier Aguirre tiene así una doble prueba considerada por la FMF como de “talla mundial”, diseñada para afinar detalles hacia su debut como anfitrión en 2026.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana vs. Portugal y Bélgica?

México tiene ambos encuentros en marzo de 2026. El primero se disputa en la Ciudad de México y el segundo en Estados Unidos, ambos en plazas estratégicas para el equipo nacional y su afición.

Fechas y horarios de México vs. Portugal en el Estadio Banorte

El duelo de la Selección Mexicana vs. Portugal es el 28 de marzo de 2026 y reinaugura el Estadio Banorte (antes Azteca) tras su remodelación.

El Coloso de Santa Úrsula atraviesa un proceso de renovación integral que lo prepara para la Copa del Mundo, donde se convertirá en el primer estadio del planeta en albergar tres partidos inaugurales (1970, 1986 y 2026).

El Estadio Azteca se prepara para recibir su tercera inauguración de una Copa del Mundo, dentro del inmueble decenas de trabajadores continúan con los trabajos de remodelación. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

La FMF subrayó que este partido es una “antesala ideal” para encender el ambiente mundialista, tanto por la presencia de un rival europeo como por el regreso de la Selección a un estadio emblemático completamente modernizado.

El antecedente más reciente entre México y Portugal ocurrió en la Copa Confederaciones 2017, donde el Tricolor cayó 2-1 en tiempo extra en el duelo por el tercer lugar bajo la dirección de Juan Carlos Osorio. De aquel plantel, pocos permanecen en la órbita del equipo nacional.

Portugal también presenta un panorama distinto: en 2017, Cristiano Ronaldo no jugó debido al nacimiento de sus hijos, pero hoy, con 40 años, está convocado para la Fecha FIFA y, si se mantiene en forma, apunta a disputar el Mundial 2026 en busca de su primer título con su selección.

Fecha: 28 de marzo de 2026

28 de marzo de 2026 Sede: Estadio Banorte, Ciudad de México

Estadio Banorte, Ciudad de México Horario: 7:00 horas (HC)

La Selección Mexicana abre el Mundial de 2026 con un partido el 11 de junio de ese año en el Estadio Azteca. (Cuartoscuro/Mario Jasso)

Fechas y horarios de México vs. Bélgica en el Soldier Field

Tres días después, la Selección Mexicana viaja a Estados Unidos para enfrentar a Bélgica en el Soldier Field de Chicago, un escenario reconocido dentro del futbol internacional y un punto habitual de concentración de la afición mexicana en Norteamérica.

El comunicado de la FMF destaca que este encuentro representa otra “prueba de exigencia máxima” para el equipo dirigido por Aguirre, debido al nivel competitivo de Bélgica y al entorno que recrea el ambiente mundialista.

Chicago ha sido históricamente uno de los mercados futbolísticos más importantes para la afición mexicana en Estados Unidos, y el duelo promete reunir nuevamente a miles de seguidores.