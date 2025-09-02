¡Y ahora no fue Holanda! ¿Qué le robaron a la Selección Mexicana en Oakland? Esto sabemos

La Selección Mexicana sufrió un robo en Estados Unidos. (Fotos: IA Gemini / Cuartoscuro.com)

La Selección Mexicana tiene amargos recuerdos en su historia, como el “no era penal” del partido ante Holanda en 2014, pero ahora vivió otro tipo de “robo”.

El equipo dirigido por Javier Aguirre arribó a Estados Unidos el pasado domingo por la noche y desde entonces trabaja en las instalaciones del Oakland Roots (USL), de cara al partido contra Japón.

Los objetos que robaron a la Selección Mexicana

De acuerdo con fuentes de ESPN, sujetos rompieron el candado de uno de los transportes del Tri y se llevaron un baúl con “cosas para entrenar”. El vehículo se encontraba en un estacionamiento y ningún integrante del equipo estaba ahí cuando fue el incidente.

Otros reportes detallan que los objetos robados aparentemente fueron ligas y rollos para entrenar. Al momento, el equipo no ha hablado oficialmente del tema.

Gibrán Araige, reportero de TUDN, explicó en una transmisión que la afición y jugadores de Oakland les ha advertido que la ciudad es “hasta cierto punto insegura” y no se pueden dejar solos los vehículos.

No solo la Selección Mexicana ha vivido robos estos días: “Unos colegas de Claro Sports también tuvieron un tema con la delincuencia (...) les dieron un cristalazo, afortunadamente no tenían nada de valor”, agregó el reportero.

Más tarde, Araige escribió en X: “Lo que se robaron fue una vaporera para ablandar los zapatos de fútbol. Es una máquina con la cual los zapatos quedan más flexibles y suaves para que se amolde a la forma del pie. Yo no sabía que existía esa máquina… y no creo que los que se la robaron sepan para qué es".

¿Cuándo juega México vs. Japón?

El partido está programado para el sábado 6 de septiembre en el Oakland-Alameda County Coliseum a las 20:00 horas (tiempo central de México).

La transmisión será por TV Azteca y TUDN.

Los goleadores Jiménez y Giménez encabezan la selección mexicana para amistosos. (EFE/José Méndez). (José Méndez/(EPA) EFE)

¿Cuáles son los próximos partidos de la Selección Mexicana?

Luego de ganar la Copa Oro 2025, la Selección Mexicana tiene una agenda cargada rumbo al Mundial 2026.

En estos meses, el ‘Tri’ disputará encuentros amistosos en los cuales Aguirre observará de cerca a los candidatos para la convocatoria del mundial.

México vs. Japón – 6 de septiembre – Oakland, California.

– 6 de septiembre – Oakland, California. México vs. Corea del Sur – 9 de septiembre – Geodis Park, Nashville.

– 9 de septiembre – Geodis Park, Nashville. México vs. Colombia – octubre - Dallas, Estados Unidos.

– octubre - Dallas, Estados Unidos. México vs. Ecuador – octubre - Guadalajara, México.

– octubre - Guadalajara, México. México vs. Uruguay - noviembre - México (sede por confirmar)

- noviembre - México (sede por confirmar) México vs. Por confirmar - noviembre

Convocatoria de México para la Fecha FIFA de septiembre

El ‘Vasco’ Aguirre tiene entre sus convocados a los goleadores Raúl Jiménez (Fulham) y Santiago Giménez (Milán); aunque lamenta la baja de César Huerta (Anderlecht), quien quedó descartado por lesión muscular, según informó la Federación Mexicana de Fútbol.

Aun así, el DT cuenta con un plantel completo para enfrentar la Fecha FIFA de septiembre, clave en la preparación hacia la Copa del Mundo 2026, donde México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con la lista divulgada por la FMF, estos son los convocados.

Guardametas

Luis Malagón (América, Liga MX)

(América, Liga MX) Raúl Rangel (Guadalajara, Liga MX)

(Guadalajara, Liga MX) Carlos Moreno (Pachuca, Liga MX)

Defensas

Rodrigo Huescas (Copenhague, Dinamarca)

(Copenhague, Dinamarca) Jorge Sánchez (Cruz Azul, Liga MX)

(Cruz Azul, Liga MX) César Montes (Lokomotiv Moscú, Rusia)

(Lokomotiv Moscú, Rusia) Johan Vásquez (Genoa, Italia)

(Genoa, Italia) Juan José Sánchez Purata (Tigres, Liga MX)

(Tigres, Liga MX) Jesús Orozco (Cruz Azul, Liga MX)

(Cruz Azul, Liga MX) Jesús Gallardo (Toluca, Liga MX)

(Toluca, Liga MX) Mateo Chávez (AZ Alkmaar, Países Bajos)

Centrocampistas

Edson Álvarez (Fenerbahce, Turquía)

(Fenerbahce, Turquía) Erik Lira (Cruz Azul, Liga MX)

(Cruz Azul, Liga MX) Marcel Ruiz (Toluca, Liga MX)

(Toluca, Liga MX) Carlos Rodríguez (Cruz Azul, Liga MX)

(Cruz Azul, Liga MX) Orbelín Pineda (AEK Atenas, Grecia)

(AEK Atenas, Grecia) Erick Sánchez (América, Liga MX)

Delanteros

Roberto Alvarado (Guadalajara, Liga MX)

(Guadalajara, Liga MX) Diego Laínez (Tigres, Liga MX)

(Tigres, Liga MX) César Huerta (Anderlecht, Bélgica) – baja por lesión

(Anderlecht, Bélgica) – Raúl Jiménez (Fulham, Inglaterra)

(Fulham, Inglaterra) Santiago Giménez (Milán, Italia)

(Milán, Italia) Hirving “Chucky” Lozano (San Diego, Estados Unidos)

(San Diego, Estados Unidos) Alexis Vega (Toluca, Liga MX)

(Toluca, Liga MX) Germán Berterame (Monterrey, Liga MX)

Con información de EFE.