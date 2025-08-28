¿Que le pegaste a un qué? Así fue cuando ‘Checo’ Pérez chocó su Chevy contra un Cadillac

'Checo' Pérez chocó con un Cadillac cuando manejaba un Chevy, contó su papá Antonio Pérez Garibay. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock)

¡Que le pegaste a un qué...! ‘Checo’ Pérez, nuevo piloto de Cadillac, ya tiene antecedentes con la marca de autos estadounidense, pues en una ocasión impactó a uno de sus autos con su Chevy.

Quien exhibió al automovilista profesional fue su papá Antonio Pérez Garibay, previo al anuncio del regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 para el 2026.

Resulta que el primer coche del piloto mexicano fue un Chevy, de la marca Chevrolet, del cual no reveló el modelo.

'Checo' Pérez corre para Cadillac para la temporada 2026 de la F1. (Foto: Cuartoscuro/Fernando Carranza/Shutterstock)

Como anécdota, el papá de ‘Checo’ Pérez contó que fue con este automóvil con el que vivió su primer choque cuando era joven y precisamente impactó a un modelo de la marca de lujo Cadillac.

“Efectivamente, hoy en la conferencia de prensa quería hacerle la pregunta, pero me dio pena (...) es una anécdota interesante, tocaste los dos temas, cuestionar a ‘Checo’ sobre su primer auto de calle, su primer choque y contra qué carro, te digo, fue su Chevy y contra un Cadillac”, contó Pérez Garibay en una entrevista para Claro Sports.

¿Qué dijo el papá de ‘Checo’ Pérez de su regreso a la Fórmula 1?

Antonio Pérez Garibay aseguró que está feliz por el regreso de ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1 donde el piloto mexicano busca ser campeón del mundo a bordo de un monoplaza de la escudería Cadillac.

“Ellos no vienen a correr, ni a ganar algunas carreras, vienen para ser campeones del mundo, ‘Checo’, busca ser campeón también, se encontraron en el camino dos grandes”.

El político mexicano declaró que está agradecido con la afición mexicana por apoyar a su hijo en su descanso de la F1, luego de la salida de ‘Checo’ de Red Bull, pero ahora es momento de escribir un nuevo capítulo en la trayectoria del tapatío en el ‘Gran Circo’.

“Se viene la ‘Checomanía’, es la nueva era y vienen cosas muy grandes, pero ya lo iremos soltando poco a poco”.

Finalmente, Pérez Garibay dio su opinión respecto a que el nuevo compañero de ‘Checo’ sea el piloto Valtteri Bottas, exintegrante de Kick Sauber.

“En la F1 el primero que te quiere arrancar la cabeza es tu compañero de equipo, los dos quieren ser más rápido que el otro, los dos son subcampeones y tienen mucha experiencia, esa la deben traer a casa y ponerla en Cadillac, ese es el primer objetivo, terminar carreras y sumar puntos, luego ya los podios”, finalizó.

'Checo' Pérez y Valtteri Bottas fueron confirmados como pilotos de Cadillac en la F1 para la temporada 2026. (Foto: Cadillac F1 Team).

¿Cuándo es la primera carrera de ‘Checo’ Pérez con Cadillac en la F1?

Las prácticas de Cadillac arrancan de manera oficial antes del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Tras el final de la actual competición de la F1, la pretemporada comienza del 26 al 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya, después son dos test en el Circuito Internacional de Baréin, programada para el 11 y hasta el 13 de febrero de 2026 y una más del 18 al 20.

Luego de las prácticas, la primera carrera con Cadillac en la parrilla del ‘Gran Circo’ es la del Gran Premio de Australia en el Circuito de Albert Park, en Melbourne, pactada para el 8 de marzo.