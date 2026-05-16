Padre de Lucía rechaza acusaciones de desaparición y asegura tener custodia avalada por juez

Marco Tulio Martínez aseguró que, desde el 7 de mayo, un juez de lo familiar determinó que 'los cuidados y atenciones de Lucía serían mi responsabilidad'.

La disputa legal y familiar por la custodia de Lucía Martínez Cortés escaló públicamente este fin de semana luego de que tanto la representación jurídica de la madre como el padre de la niña difundieran comunicados sobre la situación en que se encuentra la menor.

Por un lado, la defensa de Cynthia Cortés Ríos aseguró que la menor, de 3 años, continúa “desaparecida” y fue sustraída ilegalmente de su domicilio el pasado 5 de mayo en la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

En contraste, Marco Tulio Martínez, padre de la niña, rechazó las acusaciones y afirmó que actualmente cuenta con una orden judicial que le otorgó la responsabilidad de los cuidados y atenciones de Lucía desde el pasado 7 de mayo.

¿Qué se sabe del caso de Lucia Martínez?

El pasado 5 de mayo, los abogados de Cynthia Cortés Ríos acusaron que Lucía Martínez fue retirada del domicilio familiar presuntamente por una empleada doméstica y un chofer mientras la madre atendía al hermano de la menor.

Según la representación legal, minutos después el propio Marco Tulio Martínez habría reconocido a través de mensajes directos haber ordenado la sustracción y tener consigo a la niña.

La defensa de Cortés Ríos sostuvo además que, al momento de los hechos, el padre no contaba con una resolución judicial que le otorgara la guarda y custodia exclusiva de la menor.

Padre de Lucía asegura que juez le otorgó la custodia

Marco Tulio Martínez difundió un comunicado este sábado 16 de mayo en el que negó haber desaparecido a su hija y acusó que existe información “falsa y parcial” sobre el caso.

Aseguró que todas sus acciones han estado encaminadas a proteger el bienestar de la menor y afirmó que durante años enfrentó restricciones para convivir con ella.

“Lo más importante para mí siempre ha sido el bienestar de mi hija. Todo lo que he hecho ha sido pensando en protegerla, cuidarla y darle estabilidad emocional en medio de una situación familiar muy dolorosa”, indicó en el documento.

Acusó que fue condicionado para poder convivir con su hija y se le exigía aceptar acuerdos económicos desproporcionados.

“Incluso, se me hacía saber que para que mi hija pudiera asistir a una mejor escuela o tener acceso a ciertas oportunidades, yo debía previamente firmar un convenio en el que se aumentaba considerablemente la cantidad monetaria a pagar”, indicó.

También señaló que presentó denuncias por presunta violencia familiar y solicitó medidas de protección conforme a la ley.

Marco Tulio Martínez aseguró que, desde el 7 de mayo de 2026, un juez de lo familiar determinó que “los cuidados y atenciones de Lucía serían mi responsabilidad”, resolución que —afirmó— ha cumplido “con absoluto apego a derecho”.

La Fiscalía de la Ciudad de México activó la alerta amber por la desaparición de Lucía Martínez Cortés

Además, rechazó cualquier intención de ocultar o dañar a la niña y sostuvo que actualmente Lucía “se encuentra bien física y emocionalmente”.

“Lamento profundamente que este asunto se haya convertido en un tema político y mediático que termina afectando a una niña que merece privacidad, paz y protección”, concluyó.

Las declaraciones del padre ocurren 10 días después de que la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México activó la alerta amber por la desaparición de Lucía Martínez Cortés.