Capturan en Cancún a Denis Ivziku, integrante de los ‘Hells Angels Motorcycle Club’ buscado por Canadá

El Hells Angels Motorcycle Club es descrito en informes de EU como una organización con características de empresa criminal.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) cumplimentaron una orden de aprehensión en Cancún, Quintana Roo, en contra Denis Ivziku, integrante del grupo delictivo transnacional ‘Hell Angels Motorcycle Club’, quien es requerido por la Real Policía Montada de Canadá por cargos de tráfico internacional de drogas y armas de fuego.

Este sujeto es identificado como uno de los principales generadores de violencia a nivel internacional y líder de la organización delictiva dedicada al tráfico de drogas y extorsión trasnacional.

Fue detenido en el municipio de Benito Juárez en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través del intercambio de información con la Real Policía Montada de Canadá (RCPM).

El individuo contaba con una ficha roja de la Interpol y con una orden de extradición vigente de las autoridades canadienses por los delitos de posesión de armas de fuego, tráfico de narcóticos y tráfico de personas.

El Gabinete de Seguridad destacó que el grupo delictivo liderado por el arrestado, identificado como Denis ‘N’, operaba bajo la fachada de un club motociclista.

“Con esta información, se desplegó un operativo coordinado mediante el cual agentes de seguridad cumplimentaron la orden de aprehensión contra Denis ‘N’. Al detenido le fueron leídos sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal”, detalló la dependencia gubernamental.

¿Qué son los ‘Hells Angels Motorcycle Club’ y cómo operan?

El Hells Angels Motorcycle Club (HAMC) es un club de motociclistas que, aunque se presenta públicamente como una organización de convivencia entre motociclistas, ha sido descrito en informes del gobierno de Estados Unidos como una organización con características de empresa criminal.

Un documento del Departamento de la Biblioteca Virtual de la Oficina de Justicia Penal (OJP) señala a este grupo de estar involucrados en “asesinatos; la fabricación y distribución de metanfetamina; la distribución de cocaína, heroína y marihuana; la compra y venta de armas de fuego; y otras actividades delictivas”.

Las investigaciones sobre esta organización se apoyan principalmente en fuentes y operaciones encubiertas realizadas por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Una de las más relevantes fue una infiltración de 21 meses dentro de la organización, iniciada tras un enfrentamiento violento entre los Hells Angels y los Mongols en el Hotel y Casino Harrah’s en Laughlin, Nevada, en 2002.

Otra operación clave fue la llamada “Operación Black Biscuit”, desarrollada por la ATF en Phoenix, Arizona, donde agentes encubiertos lograron infiltrarse en una filial del club vinculado a Ralph ‘Sonny’ Barger, una figura histórica que lideró a los Hells Angels durante décadas.

A partir de la evidencia obtenida en estas infiltraciones, las autoridades federales lograron presentar cargos contra 16 miembros de alto rango del club. Las acusaciones incluyeron delitos graves como asesinato, homicidio por encargo, violaciones de la ley RICO (crimen organizado) y narcotráfico.

Con información de Quadratín y EFE.