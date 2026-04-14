Crean ‘escuelita’ para formar al próximo Harfuch: Así será entrenado el siguiente secretario de Seguridad

Presentan la Escuela para Mandos en la Academia Nacional de Seguridad Pública. (Cuartoscuro)

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Escuela para Mandos en la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), una iniciativa para la formación de altos mandos para los diferentes niveles de gobierno.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), comentó que tienen el objetivo de profesionalizar a los policías estatales y municipales para la atención de los factores que generan violencia y aumentar la coordinación con el Gabinete de Seguridad.

El programa de la Escuela para Mandos contará con conocimientos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina, la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

Supuestamente, la primera generación inició el curso este martes 14 de abril y se les brindará la capacitación durante 5 semanas. No brindo detalles sobre si oficiales que aspiran a subir de nivel al interior de alguna corporación policiaca podrán participar en este curso.

¿Cuál es el objetivo de la Escuela para Mandos que presentó Harfuch?

La idea es clara para el gobierno federal: crear mandos “altamente preparados” para utilizar cargos en diferentes niveles de gobierno, para ello buscarán impartir y que aprendan sobre la conducción operativa, planeación estratégica y toma de decisiones en campo.

“Aquí se formarán las y los próximos secretarios de seguridad pública, subsecretarios y mandos de distintas áreas: operación policial, investigación e inteligencia, proximidad social, así como mandos estatales y municipales”, comentó García Harfuch desde la mañanera de este martes 14 de abril.

En total fueron convocados 34 elementos para formar parte de la primera generación, aunque no está claro cómo están distribuidos, si estos ya ocupan un cargo público y cuáles son los requisitos para que un oficial pueda participar próximamente.

¿Qué es la Academia Nacional de Seguridad Pública?

Dentro de la Academia Nacional de Seguridad Pública se suma la capacitación a altos mandos, pero se trata de una institución que tiene el objetivo de formar especialistas para combatir a la delincuencia.

El desafío es formar a futuros servidores públicos para dignificar la labor policial, de modo que haya una mejora en los recursos humanos dentro de las distintas corporaciones.

Los elementos son sometidos a diferentes pruebas de confianza, toxicológicas, físicas y certificaciones periódicas para garantizar que su conocimiento en inteligencia y otras ramas sea utilizado para contrarrestar al crimen organizado.

De este modo, la ANSP busca mejorar la actuación policial ante los retos de seguridad que se encuentran en evolución.