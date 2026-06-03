‘Casi me voy sin decir adiós’: Así fue como Jorge Ortiz de Pinedo libró un infarto por sentir un mareo

El actor Jorge Ortíz de Pinedo señala que tiene como medida preventiva acudir al médico cada vez que siente algún malestar en su salud. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

Casi se va sin decir adiós el buen ‘Plácido López’. Recientemente, el actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo relató que estuvo a punto de sufrir un infarto, pero una oportuna revisión médica le permitió evitar un grave riesgo para su salud.

El actor de ‘Una familia de diez’ explicó que el episodio ocurrió durante una visita a su hijo, su nuera y sus nietas en Monterrey, donde un simple mareo lo llevó a tomar la decisión de acudir al médico.

Más allá del malestar, Jorge Ortiz de Pinedo dejó claro que mantiene una postura firme frente a su salud: ante cualquier señal fuera de lo habitual, opta por buscar atención médica de inmediato, una decisión que ha marcado la forma en que enfrenta sus padecimientos en los últimos años.

¿Cómo fue que Jorge Ortiz de Pinedo estuvo hospitalizado en Monterrey?

En entrevista para el programa Sale el Sol, el actor comentó que la situación ocurrió después de comer durante una reunión familiar. Al levantarse, sintió una ligera sensación de inestabilidad y, lejos de ignorarla, optó por acudir al médico debido a sus antecedentes de salud.

Jorge Ortiz de Pinedo explicó que el malestar surgió de forma repentina, sin síntomas graves aparentes, pero suficiente para generar alerta.

“Después de comer, me levanté. De esas veces que te levantas rápido, sentí un mareo. Y yo tengo una filosofía: siento un dolor, siento algo raro y voy corriendo al doctor, porque ya me pasaron dos cánceres y tengo hipertensión y tengo diabetes. Tengo de todo”, contó.

Rápidamente acudió al Hospital Muguerza de Monterrey, donde el equipo médico inició una serie de estudios para descartar complicaciones. Primero le realizaron un electrocardiograma, seguido de un ecocardiograma y, posteriormente, un cateterismo.

Los resultados confirmaron la gravedad del problema y encendieron las alertas entre los especialistas, quienes detectaron una obstrucción arterial que estuvo a punto de provocarle un infarto.

“Algo vio, que me habló y me dijo: ‘Oye, estás a punto de que te dé un infarto. Hay una arteria que está al 90 por ciento cerrada’”, relató el actor de 78 años.

Tras el diagnóstico, los especialistas actuaron de inmediato y le practicaron una angioplastia para restablecer el flujo sanguíneo.

“Me volvieron a hacer el cateterismo. Me hicieron la angioplastia, que se llama. Y aquí estoy. Me salvé de milagro”, agregó.

Jorge Ortiz de Pinedo Jorge Ortiz de Pinedo señala que se encuentra en buen estado de salud tras la intervención médica que sufrió en Monterrey. [Fotografía. Cuartoscuro] (Andrea Murcia Monsivais)

¿Qué anécdota contó sobre el cáncer que le detectaron por perder peso?

Ante el incidente que vivió en Monterrey, Jorge Ortiz de Pinedo recordó otros episodios similares en los que, tras presentar algún malestar, decidió acudir a una revisión médica, lo que permitió detectar a tiempo distintos problemas de salud, entre ellos el cáncer.

Relató que, años atrás, durante un estreno en el Teatro Helénico, comenzó a perder peso sin razón aparente, un cambio físico que no pasó desapercibido entre sus familiares y amigos cercanos, quienes advirtieron una disminución progresiva de su masa corporal sin que existiera una causa evidente como una dieta o un diagnóstico previo.

Tras realizarse estudios, los especialistas detectaron un tumor de aproximadamente 6 centímetros en uno de sus pulmones, diagnóstico que derivó en una intervención inmediata.

“No es normal que alguien adelgace sin estar a dieta. Esa es una señal que te da el cuerpo de que algo tienes. Y llegamos al hospital y, oh, surprise, tenía yo un cáncer del tamaño de 6 centímetros en un pulmón”, relató.

Actualmente, Jorge Ortiz de Pinedo se mantiene activo en el ámbito profesional. El actor y productor continúa al frente de la obra ‘No te vayas sin decir adiós’, protagonizada por Juan Ferrara, que ha extendido su temporada ante la respuesta del público.

Además, sigue vinculado a la televisión con la serie ‘Una familia de diez’, cuya nueva temporada está programada para estrenarse en septiembre, todavía con la presencia del actor Eduardo Manzano, quien falleció en diciembre de 2025.

Jorge Ortiz de Pinedo subrayó que tanto ese episodio como el reciente problema cardíaco tienen un punto en común: la importancia de escuchar las señales del cuerpo y acudir a revisión médica a tiempo.