Muere Eduardo Manzano, comediante de ‘Una familia de 10’ y ‘Los Polivoces’: ‘La vida bajó el telón’

La noticia del fallecimiento del actor de ‘Una familia de 10’ fue confirmada por su hijo, Eduardo Manzano Jr., mediante sus redes sociales.

Uno de los últimos proyectos de Eduardo Manzano fue una ‘Una familia de Diez’, junto a Jorge Ortiz de Pinedo. (Foto: Cuartoscuro)
Eduardo Manzano, el actor mexicano conocido por sus papeles en producciones como La Rosa de Guadalupe y Una familia de Diez, falleció a los 87 años, según compartió su hijo mediante redes sociales.

Eduardo Manzano Jr. indicó que ‘El Polivoz’ falleció este 4 de diciembre a quien recordó como un hombre bondadoso, inteligente y ‘con un corazón tan grande como su talento’.

“Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño”, escribió el hijo del actor Eduardo Manzano en su publicación.

Información en desarrollo…

