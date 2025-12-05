Muere Eduardo Manzano, comediante de ‘Una familia de 10’ y ‘Los Polivoces’: ‘La vida bajó el telón’

Eduardo Manzano, el actor mexicano conocido por sus papeles en producciones como La Rosa de Guadalupe y Una familia de Diez, falleció a los 87 años, según compartió su hijo mediante redes sociales.
Eduardo Manzano Jr. indicó que ‘El Polivoz’ falleció este 4 de diciembre a quien recordó como un hombre bondadoso, inteligente y ‘con un corazón tan grande como su talento’.
“Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño”, escribió el hijo del actor Eduardo Manzano en su publicación.
Información en desarrollo…