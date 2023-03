¿Cómo graban el famoso ‘airecito’ en ‘La Rosa de Guadalupe’? Revelan el secreto

¿Alguna vez te preguntaste cómo es que se hacía el icónico ‘airecito’ que aparece al final de cada capítulo de la serie La Rosa de Guadalupe? La respuesta a esta interrogante es más sencilla de lo que parece.

La Rosa de Guadalupe es un programa de Televisa que desde 2008 se encuentra al aire, y a través de cada episodio, se muestran casos en donde los protagonistas enfrentan situaciones complicadas, donde la fe en un símbolo religioso, como la Virgen de Guadalupe, será lo que les ayude a resolver sus problemas.

Este programa se ha convertido en uno de los favoritos dentro de la televisión pública mexicana, presentando diferentes problemáticas sociales.

Una de sus características es que, cuando se resuelve el caso en favor de los protagonistas (y en algunos casos ‘hacen recapacitar’ a los antagonistas), les llega un aire al rostro en cámara lenta, que simboliza el ‘milagro cumplido’.

Okey, pero ¿cómo hacen el ‘airecito’ de La Rosa de Guadalupe?

A través de TikTok se difundió un video en el que se deja al descubierto cómo se realiza la grabación del viento que reciben los personajes al final de cada capítulo.

La cuenta de la agencia Impulso Models compartió un video detrás de cámaras a la hora de grabar un capítulo de La Rosa de Guadalupe; para ser más precisos, la escena en la que el ‘místico airecito’ aparece en pantalla.

Durante el video, después del claquetazo, las actrices aparecen realizando su diálogo, y en la escena se ve a dos hombres con secadoras de cabello en mano que poco a poco se acercan por debajo de las cámaras.

Cuando llega el momento, ambos hombres encienden las secadoras y apuntan hacia las protagonistas, quienes cierran los ojos y se quedan un momento inmóviles ‘recibiendo el milagro’.

Al terminar su participación, los ‘vienteros’ se hacen hacia atrás y apagan las secadoras, para que siga corriendo el diálogo y concluyan satisfactoriamente la grabación.

En el video en TikTok, que ya tiene más de 8.2 millones de visitas, se leen comentarios como: “Yo creía que era un ventilador”, “Como le hacen para no reírse? Yo ya me hubiera atacado de la risa” y “Toda mi vida he pensado que era un abanico y resulta que es una secadora para el pelo”, por mencionar algunos.