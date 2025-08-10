¿De qué murió Juan Carlos Ramírez, actor de ‘Como dice el dicho’, a los 38 años?

Juan Carlos Ramírez actuó en proyectos como 'La Rosa de Guadalupe' y 'Como dice el dicho'. (Fotos: IA / Cuartoscuro.com).

Juan Carlos Ramírez, de La Rosa de Guadalupe, murió a los 38 años debido a un padecimiento que puede presentarse sin síntomas y provocar consecuencias graves.

El fallecido actor de Televisa fue un arquitecto con una carrera en televisión que comenzó en 2018 con la miniserie Puño Limpio.

A lo largo de su trayectoria participó en series como Rosario Tijeras, donde interpretó al personaje ‘Chivo’; La Rosa de Guadalupe, Como Dice el Dicho y Marea de Pasiones.

¿Qué le pasó a Juan Carlos Ramírez?

Este 9 de agosto, su agencia de representación I Am This informó en Instagram la causa de muerte del actor de telenovelas: “Hace unos días, Juan Carlos falleció de un aneurisma cerebral. Agradecemos profundamente las llamadas y mensajes recibidos. Pedimos sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala”.

Según MedlinePlus, un aneurisma cerebral es una dilatación anormal en la pared de un vaso sanguíneo dentro del cerebro, también llamado aneurisma intracraneal.

I Am This anunció la muerte de Juan Carlos Ramírez. (Foto: Instagram @iamthis.agency).

Esta condición puede ser congénita o desarrollarse a lo largo de la vida debido a factores como aterosclerosis, traumatismos o infecciones. La forma más común es el aneurisma sacciforme, que puede variar en tamaño y, en ocasiones, heredarse.

Los aneurismas cerebrales son relativamente comunes; una de cada 50 personas puede tener uno, aunque la mayoría no presenta síntomas. Cuando un aneurisma cerebral se rompe, provoca una hemorragia cerebral grave que puede causar síntomas como un dolor de cabeza intenso y repentino, conocido como cefalea en trueno, visión doble, pérdida de conciencia y convulsiones.

La ruptura de un aneurisma cerebral es una emergencia médica que puede provocar hemorragias intracerebrales con desenlaces fatales o discapacidades permanentes.

I Am This explicó que Juan Carlos Ramírez murió de un aneurisma. (Foto: Instagram @iamthis.agency).

Series y películas de Juan Carlos Ramírez