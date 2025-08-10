Muere Juan Carlos Ramírez a los 38 años, actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Rosario Tijeras’

Juan Carlos Ramírez Ayala, actor de La Rosa de Guadalupe, falleció a los 38 años debido a una condición común que puede ser mortal en algunos casos.

La muerte del actor de Televisa y Netflix fue confirmada por su agencia de representación I Am This, que emitió un mensaje de despedida en historias de Instagram: “Descansa en paz, Juan Carlos Ramírez Ayala. Tu calidez, pasión y compromiso los llevaremos en el corazón”.

I Am This anunció la muerte de Juan Carlos Ramírez. (Foto: Instagram @iamthis.agency).

¿De qué murió el actor Juan Carlos Ramírez?

En un segundo comunicado de I Am This, en nombre de la familia, informó: “Hace unos días, Juan Carlos falleció de un aneurisma cerebral. Agradecemos profundamente las llamadas y mensajes recibidos. Pedimos sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala”.

Según Mayo Clinic, un aneurisma cerebral o intracraneal es un “abombamiento” anormal en un vaso sanguíneo del cerebro. Si éste se rompe o presenta fuga, provoca un sangrado conocido como accidente cerebrovascular hemorrágico.

Dicho sitio de salud menciona que los aneurismas son comunes y en muchos casos no son graves. En muchos casos, la detección ocurre de manera incidental, ya que la condición puede permanecer silenciosa hasta que se produce una ruptura.

Cuando un aneurisma no se rompe, en general no hay síntomas; sin embargo, si esto ocurre, la vida está en riesgo y requiere atención médica urgente, menciona Mayo Clinic. El principal síntoma es un fuerte dolor de cabeza repentino e intenso, así como convulsiones, confusión, pérdida de conocimiento, náuseas y vómitos.

I Am This explicó que Juan Carlos Ramírez murió de un aneurisma. (Foto: Instagram @iamthis.agency).

¿Quién era Juan Carlos Ramírez?

Arquitecto egresado de la Universidad Iberoamericana, Juan Carlos Ramírez decidió seguir su pasión por la actuación en 2018, con su debut en la miniserie Puño Limpio.

A lo largo de su carrera, Juan Carlos Ramírez tuvo el papel de ‘Chivo‘ en la serie Rosario Tijeras, protagonizada por Bárbara de Regil; fue particularmente recordada por la intensidad y humanidad que imprimió al personaje.

Su presencia en La Rosa de Guadalupe y Como Dice el Dicho lo acercó al gran público, mientras que sus trabajos en series como Marea de Pasiones y El Último Rey mostraron su rango interpretativo.

Su talento y versatilidad lo llevaron a participar en alrededor de 20 producciones televisivas, según IMDb:

Rosario Tijeras 4 (2025) – 16 episodios como Chivo

(2025) – 16 episodios como Chivo Como dice el dicho (2019–2024) – 6 episodios

(2019–2024) – 6 episodios Lotería del crimen (2024) – 1 episodio como Luis Gabriel

(2024) – 1 episodio como Luis Gabriel Marea de pasiones (2024) – 10 episodios como Dr. Jeremías Altamirano

(2024) – 10 episodios como Dr. Jeremías Altamirano La rosa de Guadalupe (2017–2024) – 12 episodios

(2017–2024) – 12 episodios Dra. Lucía: Un don extraordinario (2023) – 1 episodio como Tarik

(2023) – 1 episodio como Tarik Minas de Pasión (2023) – 1 episodio como José

(2023) – 1 episodio como José Esta Historia Me Suena (2020–2023) – 4 episodios

(2020–2023) – 4 episodios Lo Que Callamos Las Mujeres (2023) – 1 episodio como Jimmy

(2023) – 1 episodio como Jimmy Archivo Muerto (2023) – 1 episodio como Abraham

(2023) – 1 episodio como Abraham Un Día Para Vivir (2021–2022) – 2 episodios como Ernesto / Guillermo

(2021–2022) – 2 episodios como Ernesto / Guillermo El Último Rey (2022) – 11 episodios como Luis Fer

(2022) – 11 episodios como Luis Fer Rutas de la vida (2022) – 1 episodio como Daniel

(2022) – 1 episodio como Daniel Amo (2021) – Cortometraje como Bruce

(2021) – Cortometraje como Bruce Grand Slam (2019) – Cortometraje como Carlos Tarro

(2019) – Cortometraje como Carlos Tarro Me Gustan Mayores (2019) – 1 episodio como Daniel Nassif

(2019) – 1 episodio como Daniel Nassif Preso No. 1 (2019) – 13 episodios como Asistente Mayorga

(2019) – 13 episodios como Asistente Mayorga Puño Limpio (2019) – Miniserie como Gustavo

(2019) – Miniserie como Gustavo El boxeador (2018) – Papel como Tato

Además de su trabajo en televisión, también incursionó en cortometrajes y producciones independientes, consolidándose como un rostro familiar para el público mexicano.