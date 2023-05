¿Cuáles son las consecuencias de un aneurisma, padecimiento de Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade compartió que estuvo hospitalizada hace unas semanas, aunque una de las declaraciones que más alarmó a sus seguidores fue el hecho de mencionar que se encontraba viva de milagro, sin dar más detalles hasta esta semana.

Aunque sigue en estudios para conocer más a fondo su padecimiento y llegar a un diagnóstico médico certero, adelantó que tiene un aneurisma en el ojo, razón por la que actualmente tiene irritación en esta área y en los últimos días ha tenido que utilizar lentes oscuros.

“De verdad la salud es muy importante, lo más importante. Vamos a tener una pausa porque quiero respetar mi cuerpo, mi salud y mi bienestar”, sentenció en un encuentro con diversos medios de comunicación, sin dar más detalles de lo que pasa con su salud.

Historia de Yolanda Andrade. (Foto: Instagram / Captura de pantalla)

¿Qué es un aneurisma?

Un aneurisma es un ensanchamiento anormal en una parte de alguna arteria que se encuentra debilitada, y si no se atiende a tiempo puede resultar mortal ya que existe el riesgo de que se reviente y ocurra sangrado intermo o derrame cerebral, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

La rotura de un aneurisma resulta peligrosa, pues puede provocar derrame interno de sangre, por lo que es importante su atención inmediata pues incluso puede llegar a ser causa de muerte.

Las muertes por esta patología en el mundo se sitúan, según diversos estudios, entre el 11 y el 27.5 por ciento en el hospital y por encima del 30 por ciento al cabo de tres meses, de acuerdo con una publicación por investigadores y médicos del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas.

Tom Sizemore murió por un aneurisma cerebral. (Shutterstock)

¿Cuáles son las consecuencias de un aneurisma?

Las consecuencias de un aneurisma dependen del tamaño, la ubicación y la rapidez con la que se detecte y se trate el mismo. El más común es el cerebral, aunque puede ocurrir en otras partes del cuerpo como en el corazón, rodillas, bazo o incluso los intestinos.

Recordemos que una persona puede vivir incluso toda su vida con un aneurisma sin que este sea detectado, pues no presenta síntomas hasta que existe filtración o rotura de este.

Cuando esto ocurre, podría haber consecuencias a corto y largo plazo en el paciente si es que no logra atenderse a tiempo o de forma adecuada.

Así se ve el abombamiento de una arteria por un aneurisma. (Foto: Shutterstock)

Algunas de las consecuencias de un aneurisma, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, pueden incluir:

Daño cerebral : Esto ocurre principalmente cuando el aneurisma es en el cerebro, pues puede provocar accidente cerebrovascular, lo que a su vez tiende a generar discapacidad en el paciente o la muerte.

: Esto ocurre principalmente cuando el aneurisma es en el cerebro, pues puede provocar accidente cerebrovascular, lo que a su vez tiende a generar discapacidad en el paciente o la muerte. Pérdida de la visión : Si el aneurisma afecta a la arteria que suministra sangre al nervio óptico.

: Si el aneurisma afecta a la arteria que suministra sangre al nervio óptico. Afectación de las capacidades cognitivas y motrices : Otra de las consecuencias cuando el aneurisma es cerebral, es la afectación a ciertas capacidades del paciente, como el habla y la coordinación en las extremidades.

: Otra de las consecuencias cuando el aneurisma es cerebral, es la afectación a ciertas capacidades del paciente, como el habla y la coordinación en las extremidades. Problemas cardiacos : Dolores en el pecho e incluso ataques cardiacos son algunas de las consecuencias que pueden existir cuando la arteria afectada es la abdominal o torácica.

: Dolores en el pecho e incluso ataques cardiacos son algunas de las consecuencias que pueden existir cuando la arteria afectada es la abdominal o torácica. Convulsiones: Esto ocurre por la acumulación de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos del cerebro; es decir, cuando el aneurisma es cerebral.

Yolanda Andrade piden que dejen en paz a Montserrat Oliver

En una entrevista con El Gordo y la Flaca, Yolanda Andrade pidió que dejen de preguntarle a su amiga Montserrat Oliver por su estado de salud, pues se siente incómoda cuando la prensa le pregunta ese tipo de cosas.

“Les quiero pedir que no le pregunten por favor a la Montse nunca por mí, cuando tenga episodios así, porque a la Montse no le gusta que le pregunten por mí, por favor no lo hagan; con respeto, se los agradezco pero no lo hagan, he tenido una semana muy cansada”, expresó.